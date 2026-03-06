Die Power-Metaller Vicious Rumors haben ihrem Schlagzeuger Larry Howe aus politischen Gründen den Tour-Stecker gezogen.

Vicious Rumors werden mit ihrem Schlagzeuger Larry Howe aufgrund seiner politischen Ansichten nicht mehr auf Tournee gehen. Das erklären sie in einem Statement auf Facebook. Howe hat inzwischen mit einem eigenen Statement auf die Situation reagiert. Deutliche Botschaft Die Band schreibt: "Nach jahrelangen Meinungsverschiedenheiten zu diesem Thema werden Vicious Rumors nicht mehr mit dem langjährigen Schlagzeuger Larry Howe auf Tour gehen. Als Band haben wir Larrys persönlichen politischen Ambitionen nie zugestimmt. So schwer es auch ist, ein Originalmitglied loszulassen, können wir als VR es nicht tolerieren, für Larrys persönliche Meinungen mitbestraft zu werden. Sie reflektieren nicht die Meinungen von VR.…