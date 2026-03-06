Mit ihrem dritten Album MASTER OF PUPPETS katapultierten Metallica vor genau 40 Jahren den Thrash Metal in den Mainstream. Bis heute wird es als eines ihrer herausragendsten und ikonischsten Werke gefeiert. Wir gratulieren zum Jubiläum und blicken zurück!

Im Jahr 1986 stand Metallica bereits fest in den Annalen der Metal-Geschichte verankert: Mit ihren ersten beiden Alben KILL ‘EM ALL (1983) und RIDE THE LIGHTNING (1984) erschufen sie sofortige Klassiker, die die Grenzen des Metal neu definierten. Obwohl sie nicht als die Schöpfer des Thrash Metal gelten, trugen sie maßgeblich dazu bei, dieses Genre zu formen und für ein breiteres Publikum zugänglich zu machen. Doch erst mit ihrem dritten Album MASTER OF PUPPETS, das heute vor 40 Jahren erschien, schöpften die Herren ihr Potenzial vollständig aus. Immer besser und besser Als sich Metallica ans Schreiben des Albums machten, war…