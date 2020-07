Die Metal-Alben der Woche vom 17.07. mit U.D.O., Rumahoy, Kansas u.a.

1 von 10 Carthagods THE MONSTER IN ME

2 von 10 Dark Sarah GRIM

3 von 10 Domination Black JUDGEMENT IV

4 von 10 Entry DETRIMENT

5 von 10 Kansas THE ABSENCE OF PRESENCE

6 von 10 Massive Wagons HOUSE OF NOISE

7 von 10 Mean Streak EYE OF THE STORM

8 von 10 Rumahoy TIME II: PARTY

9 von 10 Thyrant KATABASIS

10 von 10 U.D.O. WE ARE ONE Previous Image Next Image

Riffs, Orchester, Chöre und Udos Gesang bilden hierbei eine perfekte Einheit und stoßen im Breitwand-Refrain beinahe in Blind Guardian-Sphären vor. ‘Future Is The Reason Why’ und ‘Mother Earth’ laden zum zackigen Symphonic Metal-Marsch, und der düstere Banger ‘Rebel Town’ profitiert von der vieldimensionalen Instrumentierung. (Hier weiterlesen)

Rumahoy

Zumindest einige Stücke von TIME II: PARTY sind nämlich nur mit reichlich Promille unter der Haube zu ertragen. Die absolute Krönung: ‘Poop Deck Party’ – Was zur Hölle? Kopfschmerzbereitende Electro-Beats und Rap-Parts gepaart mit einem dahingerülpsten Text, der am Ballermann vermutlich gut funktionieren würde – nein! Einfach nur nein! Das komplette Review findet ihr hier.

Sound-technisch superb mit einem fast schon cinemato­grafischen Weitwinkelansatz in Szene gesetzt, kaskadieren die Keyboards wie eh und je, fiedelt David Ragsdales Geige wie besessen, drücken die Gitarren und donnern Eharts Drums mit unge­brochener Inbrunst. Was alles nur die Hälfte wert wäre, wären die Komposi­tionen medioker. Mehr über THE ABSENCE OF PRESENCE könnt ihr hier nachlesen.

Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Augustausgabe.

