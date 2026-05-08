Die Metal-Alben der Woche vom 08.05. mit Draconian, Fateful Finality u.a. 1 von 14 A Forest Of Stars STACK OVERFLOW IN CORPSE PILE INTERFACE

2 von 14 Black Orchid Empire LORE

3 von 14 Black Veil Brides VINDICATE

4 von 14 Draconian IN SOMNOLENT RUIN

5 von 14 Fateful Finality DESOLATION

6 von 14 Frozen Soul NO PLACE OF WARMTH

7 von 14 Ingested DENIGRATION

8 von 14 Lovebites OUTSTANDING POWER

9 von 14 The Narrator PHOSPHOR

10 von 14 The Quill MASTER OF THE SKIES

11 von 14 Restless Spirit RESTLESS SPIRIT

12 von 14 Sacriversum BEFORE THE BIRTH OF LIGHT

13 von 14 Social Distortion BORN TO KILL

14 von 14 Yoth Iria GONE WITH THE DEVIL Previous Image Next Image

Gleich geblieben ist Draconians intensive Mischung aus Doom-, Death- und Gothic Metal, bei der in gerne über­langen Stücken absolute Finsternis und helle Licht­strahlen aufeinanderprallen. (Hier weiterlesen)

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Fateful Finality

Klassischer Thrash trifft auf ziemlich alles, was Fateful Finality aus dem Hut zaubern können. (Hier weiterlesen)

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Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier, in der METAL HAMMER-Maiausgabe sowie der am 15.05. erscheinenden Juniausgabe.

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