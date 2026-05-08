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Die Metal-Alben der Woche vom 08.05. mit Draconian, Fateful Finality u.a.

albenderwoche-2026-05-08
Foto: METAL HAMMER. All rights reserved.
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Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 08.05. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Sacriversum und Ingested.
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Die Metal-Alben der Woche vom 08.05. mit Draconian, Fateful Finality u.a.

  • A-Forest
  • Black-Orchid-Empire
  • black-veil-brides-06
  • Draconian
  • Fateful-Finality
  • Frozen-Soul
  • Ingested
  • Lovebites
  • Narrator
  • Quill
  • Restless
  • Sacriversum
  • Social-D
  • Yoth

Draconian

Gleich geblieben ist Draconians intensive Mischung aus Doom-, Death- und Gothic Metal, bei der in gerne über­langen Stücken absolute Finsternis und helle Licht­strahlen aufeinanderprallen. (Hier weiterlesen)

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In Somnolent Ruin
In Somnolent Ruin
von The Orchard
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Fateful Finality

Klassischer Thrash trifft auf ziemlich alles, was Fateful Finality aus dem Hut zaubern können. (Hier weiterlesen)

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Desolation [Explicit]
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von Fateful Records
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Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier, in der METAL HAMMER-Maiausgabe sowie der am 15.05. erscheinenden Juniausgabe.

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Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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Alben Draconian Fateful Finality Ingested Neuerscheinungen Releases Sacriversum Veröffentlichungen
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Draconian kommen im Februar/März 2027 zusammen mit Saturnus und Ann My Guard für sieben Konzerte in den deutschsprachigen Raum.
METAL HAMMER präsentiert: Draconian + Saturnus + Ann My Guard - Tour 2027 18.02. Hamburg, Knust 19.02. Berlin, Lido 20.02. Leipzig, Hellraiser 24.02. A-Wien, Szene 26.02. München, Backstage Halle 27.02. Aschaffenburg, Colos-Saal 03.03. Oberhausen, Kulttempel Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets — Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.
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