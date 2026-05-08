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Die Metal-Alben der Woche vom 08.05. mit Draconian, Fateful Finality u.a.
Draconian
Gleich geblieben ist Draconians intensive Mischung aus Doom-, Death- und Gothic Metal, bei der in gerne überlangen Stücken absolute Finsternis und helle Lichtstrahlen aufeinanderprallen. (Hier weiterlesen)
Fateful Finality
Klassischer Thrash trifft auf ziemlich alles, was Fateful Finality aus dem Hut zaubern können. (Hier weiterlesen)
Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier, in der METAL HAMMER-Maiausgabe sowie der am 15.05. erscheinenden Juniausgabe.
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