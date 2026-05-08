Vier Jahre ist es mittlerweile her, dass sich Fateful Finality mit ihrem fünften Album EMPEROR OF THE WEAK im deutschen Thrash-Untergrund verewigten. Jetzt sind die Stuttgarter zurück, und das mit ordentlich Krawall im Gepäck. Wie gewohnt scheut sich die Gruppe auch auf ihrer neuesten Platte DESOLATION nicht davor, Altes und Neues zu verbinden. Klassischer Thrash trifft auf ziemlich alles, was Fateful Finality aus dem Hut zaubern können. Egal, ob donnernde Death Metal-­Riffs (‘Spread My Shell’) oder melodische Power Metal-Einlagen (‘Break Out’) – die süddeutschen Thrasher mischen und kombinieren, als gäbe es kein Morgen. Das klingt geil und – viel wichtiger – hebt die Stuttgarter von der Masse ab. Trotzdem verliert sich die Gruppe nie im Genre-Wahn: DESOLATION ist und bleibt ein Thrash-Album – und zwar ein verdammt gutes! Kein Wunder, schließlich wecken große Teile der Platte Erinnerungen an diverse Kreator-Werke. Da kriegt man doch gleich Lust auf mehr – hoffentlich arbeiten Fateful Finality schon am Nachfolger!

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