Mit ihrem vierten Studiowerk machen die ‘Ghostbusters’-Fans aus Landstuhl bei Kaiserslautern ein für alle Mal klar, dass sie eine konstante und zuverlässige Kraft im Epic Doom darstellen. Diesmal haben Vinz Clortho und Co. eine Story um eine Replikantin im ‘Blade Runner’-Universum gestrickt, die in Form von metallischem Slow Food gereicht wird. Der erste, vermeintlich unspektakuläre Eindruck könnte folglich täuschen. Aufmerksamen Hörer dürfte hingegen die Klasse von genüsslich dahinmäandernden Stampfern wie dem Titelstück sowie kleinen Epen wie ‘The Verge Of Time’ oder ‘Memento Mori’ nicht entgehen.

Als Frechheit geht darüber hinaus durch, ‘Between Despair And Ecstasy’ so weit hinten auf der Platte zu verstecken. Aber in diesem Metier fällt solch ein Uptempo-Hit natürlich aus dem Rahmen. Lord Vigo sind gewiss keine Virtuosen, doch sie verstehen es, im Rahmen ihrer Möglichkeiten stimmungsvoll Düsternis heraufzubeschwören.

