Tony Iommi möchte weiterhin seine Fans sehen und auf der Bühne stehen. Doch leider macht sein Körper nicht mehr ganz so gut mit.

In einer amerikanischen Radiosendung gab Black Sabbath-Gitarrist Tony Iommi ein Update zu seinem Gesundheitszustand. Der 75-Jährige, bei dem vor mehr als einem Jahrzehnt ein Lymphom diagnostiziert wurde, sagte: "Es ist ein Auf und Ab, ich gehe zu meinen Untersuchungen. Es ist wie bei jedem alten Menschen - man hat Probleme. Aber alles in allem ist es ziemlich gut. Was den Krebs angeht - ich wage es zu sagen - ist es gut. Ich habe andere Beschwerden, wie zum Beispiel schmerzende Hände und Füße. Das, was ich tue, hält mich wach. Ich sitze nicht zu Hause auf der Couch, sondern ich…