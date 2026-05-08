Bei den Sängerinnen der schwedischen Doom Metal-Formation Draconian am Ball zu bleiben, fällt selbst Fans nicht leicht – insbesondere, da die 1994 ins Leben gerufene Gruppe stets mit stimmlich herausragenden Frontfrauen zusammenarbeitet. 2022 kehrte mit Lisa Johansson die Vokalistin der ersten fünf Studiowerke ans Mikrofon zurück und gibt nun auch auf Albumlänge wieder den glockenklaren Kontrapart zu Anders Jacobssons urgewaltig-tiefen Growls. Weitere personelle Veränderungen zu UNDER A GODLESS VEIL (2020) stellen Gitarrist Niklas Nord und Schlagzeuger Daniel Johansson dar. Gleich geblieben ist Draconians intensive Mischung aus Doom-, Death- und Gothic Metal, bei der in gerne überlangen Stücken absolute Finsternis und helle Lichtstrahlen aufeinanderprallen. Besonders bewegend wirkt das schleppende ‘Anima’, in dem der Klargesang von Gitarrist und Keyboarder Johan Ericson die Hauptrolle spielt, während Johansson insbesondere in ‘Cold Heavens’ ihr ganzes Potenzial abruft. Etwas aus dem Rahmen fällt hingegen der sphärisch-wummernde Kurz-Track ‘Asteria Beneath The Tranquil Sea’. IN SOMNOLENT RUIN mag auf unempfindsame Gemüter auf Dauer einschläfernd wirken, empfiehlt sich jedoch umso mehr all jenen, die leidenschaftlich gerne in Traurigkeit und Leid eintauchen – und ein Faible für starke Stimmen jeglicher Natur haben.
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