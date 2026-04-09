Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Skid Row: Sängersuche geht weiter

Rachel Bolan, Skid Row
Rachel Bolan mit Skid Row beim Tons Of Rock 2023 in Oslo.
Foto: Redferns via Getty Images, Per Ole Hagen. All rights reserved.
von
Skid Row lassen sich Zeit damit, einen neuen Sänger oder eine neue Sängerin zu finden. Bassist Rachel Bolan erklärt den neuesten Stand.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Während der ehemalige Skid Row-Sänger Sebastian Bach aktuell als neuer Twisted Sister-Frontmann geadelt wird, sucht seine alte Band mithilfe des Instrumentehändlers Sweetwater noch immer nach einem Sänger. Seit der Trennung von Erik Grönwall 2024 und den wenigen Gastauftritten von Halestorm-Frontfrau Lzzy Hale haben Skid Row die Stelle nicht neu besetzt.

Maschinerie läuft

Im Interview mit Meltdown, vom WRIF-Radio in Detroit liefert Bassist Rachel Bolan einen Stand der Dinge. Er sagt: „Wir sind nach wie vor auf der Suche. Wir lassen uns Zeit damit. Aber Snake (Gitarrist Dave Sabo – Anm.d.Red.) und ich setzen uns immer wieder zusammen und schreiben neue Musik. Das haben wir bis vor zehn Minuten erst noch getan. 

Wir halten die Maschinerie am Laufen und finden jemanden, wenn es so weit ist. Aber wir werden nichts überstürzen. Wir haben via Sweetwater einen Aufruf gestartet und wahrscheinlich schon ungefähr 300 Einsendungen angehört. Da sind ein paar ziemlich gute Sachen dabei. Außerdem haben wir auch schon Castings außerhalb gemacht, die sehr gut waren. Es ist ein langer Prozess, aber wir sind darauf vorbereitet“, erklärt der Songwriter.

Bekanntheitsgrade

Im Interview kommentieren Meltdown außerdem, dass wenn Skid Row erneut jemand Bekannten wie Lzzy Hale anheuern würde, dass Fans sicher auch Songs aus deren Repertoire hören wollen. Bolan meint: „Ja, ich gehe davon aus, dass die Leute gerne hören würden, wie Skid Row einen Halestorm-Song spielen.“

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Er witzelt: „Das ist natürlich der Nachteil, wenn man jemand Bekannten einstellt. Aber ich kann garantieren, dass wer auch immer unser neuer Sänger ist, bekannt sein wird. Spätestens, sobald er in der Band ist.“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Helen Lindenmann schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Casting Erik Grönwall Halestorm Lzzy Hale Rachel Bolan Sängersuche Sebastian Bach Skid Row
Sebastian Bach: "Wartet nicht auf mein nächstes Album"
Sebastian Bach live, Earshakerday 2012
Obwohl Sebastian Bach nicht vorhat, kürzerzutreten, rät er seinen Fans, dass sie nicht auf sein nächstes Album warten sollten.
Sebastian Bach, der kürzlich für Twisted Sister rekrutiert wurde, spricht in einem Interview mit Iron City Rocks darüber, dass er sich bei seinen Konzerten nicht allein auf die Lieder seiner ehemaligen Band Skid Row verlässt. Stattdessen spielt der Rocker viele Songs seiner aktuellen Solowerke. Aktualität Er sagt: "Wir spielen ‘What Do I Got To Loose?’, ‘Freedom’, und ‘Future Youth’ (alle von CHILD WITHIN THE MAN (2024)) in jeder Show. Außerdem spielen wir auch ‘(Hold On) To The Dream’ (ebenfalls CHILD WITHIN THE MAN) bei fast allen Konzerten. Diese vier Lieder sind auf jeden Fall im Set. Mein Publikum macht da keinen…
Weiterlesen
Zur Startseite