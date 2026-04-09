Während der ehemalige Skid Row-Sänger Sebastian Bach aktuell als neuer Twisted Sister-Frontmann geadelt wird, sucht seine alte Band mithilfe des Instrumentehändlers Sweetwater noch immer nach einem Sänger. Seit der Trennung von Erik Grönwall 2024 und den wenigen Gastauftritten von Halestorm-Frontfrau Lzzy Hale haben Skid Row die Stelle nicht neu besetzt.

Maschinerie läuft

Im Interview mit Meltdown, vom WRIF-Radio in Detroit liefert Bassist Rachel Bolan einen Stand der Dinge. Er sagt: „Wir sind nach wie vor auf der Suche. Wir lassen uns Zeit damit. Aber Snake (Gitarrist Dave Sabo – Anm.d.Red.) und ich setzen uns immer wieder zusammen und schreiben neue Musik. Das haben wir bis vor zehn Minuten erst noch getan.

Wir halten die Maschinerie am Laufen und finden jemanden, wenn es so weit ist. Aber wir werden nichts überstürzen. Wir haben via Sweetwater einen Aufruf gestartet und wahrscheinlich schon ungefähr 300 Einsendungen angehört. Da sind ein paar ziemlich gute Sachen dabei. Außerdem haben wir auch schon Castings außerhalb gemacht, die sehr gut waren. Es ist ein langer Prozess, aber wir sind darauf vorbereitet“, erklärt der Songwriter.

Bekanntheitsgrade

Im Interview kommentieren Meltdown außerdem, dass wenn Skid Row erneut jemand Bekannten wie Lzzy Hale anheuern würde, dass Fans sicher auch Songs aus deren Repertoire hören wollen. Bolan meint: „Ja, ich gehe davon aus, dass die Leute gerne hören würden, wie Skid Row einen Halestorm-Song spielen.“

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Er witzelt: „Das ist natürlich der Nachteil, wenn man jemand Bekannten einstellt. Aber ich kann garantieren, dass wer auch immer unser neuer Sänger ist, bekannt sein wird. Spätestens, sobald er in der Band ist.“

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