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Die Metal-Alben der Woche vom 19.06. mit Iron Kobra, Einherjer u.a.

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Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 19.06. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Warning, Mork und Axemaster.
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Die Metal-Alben der Woche vom 19.06. mit Iron Kobra, Einherjer u.a.

  • Avarice-07
  • Axemaster-07
  • Einherjer-07
  • Iron-Kobra-07
  • Liminal-07
  • Lost-In-07
  • Mork-07
  • Plaindrifter-07
  • Prince-Of-07
  • Warning-07

Iron Kobra

Das dritte Studioalbum der „Kerker-und-Drachen“-Freaks liefert nach einer fast zehnjährigen Aufnahmepause und einer Umbesetzung an der Lead-Gitarre wieder feinsten Stoff für die Old School-Fraktion. (Hier weiterlesen)

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Einherjer

Auf ihrem neunten Studioalbum zeigen sich die seit 2020 konstant besetzten Wikinger von einer sehr melodischen Seite, die ihre bärbeißige Black Metal-Basis teils stark in den Hintergrund drängt. (Hier weiterlesen)

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