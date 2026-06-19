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Die Metal-Alben der Woche vom 19.06. mit Iron Kobra, Einherjer u.a.
Iron Kobra
Das dritte Studioalbum der „Kerker-und-Drachen“-Freaks liefert nach einer fast zehnjährigen Aufnahmepause und einer Umbesetzung an der Lead-Gitarre wieder feinsten Stoff für die Old School-Fraktion. (Hier weiterlesen)
Einherjer
Auf ihrem neunten Studioalbum zeigen sich die seit 2020 konstant besetzten Wikinger von einer sehr melodischen Seite, die ihre bärbeißige Black Metal-Basis teils stark in den Hintergrund drängt. (Hier weiterlesen)
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