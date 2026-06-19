Die Metal-Alben der Woche vom 19.06. mit Iron Kobra, Einherjer u.a. 1 von 10 Avarice PERPETUAL RUIN

2 von 10 Axemaster OF BEASTS AND PLAGUES

3 von 10 Einherjer LIFEBLOOD

4 von 10 Iron Kobra ETERNAL DAGGER

5 von 10 Liminal Sky ALL TOMORROW'S DARKNESS

6 von 10 Lost In Kyiv WE'RE ALL GOING TO BE FINE

7 von 10 Mork MONOLITT

8 von 10 Plaindrifter GESTALT

9 von 10 Prince Of Failure PRINCE OF FAILURE

10 von 10 Warning RITUALS OF SHAME Previous Image Next Image

Iron Kobra

Das dritte Studioalbum der „Kerker-und-Drachen“-Freaks liefert nach einer fast zehnjährigen Aufnahmepause und einer Umbesetzung an der Lead-Gitarre wieder feinsten Stoff für die Old School-Fraktion. (Hier weiterlesen)

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Einherjer

Auf ihrem neunten Studioalbum zeigen sich die seit 2020 konstant besetzten Wikinger von einer sehr melodischen Seite, die ihre bärbeißige Black Metal-Basis teils stark in den Hintergrund drängt. (Hier weiterlesen)

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