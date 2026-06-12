Die Metal-Alben der Woche vom 12.06. mit Tarja, Khemmis, Stormkeep u.a. 1 von 18 Bloodhunter SONS OF THE ABANDONED

2 von 18 The Bobby Lees NEW SELF

3 von 18 Bolan GARGOYLE OF THE GARDEN STATE

4 von 18 Defiled ALTERED STATE

5 von 18 Fleshcrawl EPITOME OF CARNAGE

6 von 18 Genghis Tron SIGNAL FIRE

7 von 18 Heavenwood THE TAROT OF THE BOHEMIANS - PART II

8 von 18 Khemmis KHEMMIS

9 von 18 Klimt 1918 ÀMOR

10 von 18 Lex Legion LEX LEGION

11 von 18 Mono SNOWDROP

12 von 18 Monolord NEVERENDING

13 von 18 Sleeping With Sirens AN ENDING IN ITSELF

14 von 18 Soulburn QUANTIFYING COSMIC DOOM

15 von 18 Stormkeep THE NOCTURNES OF ISWYLM

16 von 18 Tarja FRISSON NOIR

17 von 18 Vanden Plas ACCULT II

18 von 18 Yes AURORA Previous Image Next Image

Das über einstündige FRISSON NOIR mag wie eine Materialschlacht anmuten, wirkt dabei aber keineswegs überladen. (Hier weiterlesen)

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‘The Taste Of Immortal Blood’ schielt dabei in Richtung Schunkelpathos, während ‘Saccharine Subjugation’ stärker im melodischen Black Metal alter Tage verwurzelt ist. (Hier weiterlesen)

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Kommentare der METAL HAMMER-Redaktion zu KHEMMIS, dem Album des Monats 06/2025

Einmal mehr stellen die US-Doomer Khemmis ihre Klasse zur Schau. Ihr fünftes, Band-betiteltes Album besitzt keine echten Hits – beim ersten Durchlauf bleiben kaum große Refrains oder Melodien hängen. Und doch wandert der Finger wie von Geisterhand zurück zur Play-Taste, weil man einfach mehr möchte. Ein im besten Sinne unaufgeregtes Album mit Langzeitpotenzial. Anspieltipps: ‘Invocation Of The Dreamer’, ‘Beneath The Scythe’. Marc Halupczok (5 Punkte)

Es gibt definitiv experimentellere Genres als Epic Doom Metal, aber Khemmis haben zusammen mit Pallbearer vor gut zehn Jahren begonnen, das Ganze mit einer neuen Emotionalität zu füllen – weniger bombastisch, dichter an den Befindlichkeiten der Millennials. Jetzt also mit eponymem Album das finale Statement dazu? Vielleicht nicht ganz, aber Riff-Kraft und Songwriting sind schon verdammt gut, und die Gänsehaut darf auch mal wieder ran … Robert Müller (5 Punkte)

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In einem Monat voller starker Releases setzt sich Epic Doom aus den USA durch. Dank seiner finster-melancholischen sowie einschmeichelnden und kraftvollen Melodien ist KHEMMIS zugänglich und bleibt haften. Derart bezirzt ‘Corpsebloom Garden’, während ‘Beneath The Scythe’ geschickt mit Tempowechseln und ‘Carrion King’ mit Härte spielt. Khemmis erfinden das Rad nicht neu, drehen es aber meisterlich nach Anleitung von Paradise Lost, Candlemass und While Heaven Wept. Sebastian Kessler (5,5 Punkte)

Die US-Amerikaner Khemmis fallen immer wieder durch bestechende Qualität auf und gewinnen folgerichtig bereits zum dritten Mal unseren Soundcheck. Ihre Mischung aus intensivem Doom Metal in unterschiedlichen Geschwindigkeitsstufen, Phil Pendergasts herausragendem Klargesang und Ben Hutchersons pointierten Growls fährt in den Nacken und bewegt (etwa ‘Beneath The Scythe’). Außer-gewöhnliche Musik, die (noch) mehr Aufmerksamkeit verdient hätte. Katrin Riedl (5,5 Punkte)

Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Juniausgabe.

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