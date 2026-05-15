Die Metal-Alben der Woche vom 15.05. mit Crown Lands, Arroganz u.a. 1 von 11 Arroganz DEATH DOOM PUNKS

2 von 11 Atavistia OLD GODS AWAKEN

3 von 11 Confess METALMORPHOSIS

4 von 11 Crown Lands APOCALYPSE

5 von 11 The Ghoulstars THE DARK OVERLORDS OF THE UNIVERSE

6 von 11 Gozu GOZU VI

7 von 11 Held. GREY

8 von 11 Port Noir THE DARK WE KEEP

9 von 11 Pro-Pain STONE COLD ANGER

10 von 11 Self Deception ONE OF US

11 von 11 Unzucht NEON DOM Previous Image Next Image

Crown Lands

Musikalisch bewegen sich Crown Lands auf APOCALYPSE zwischen klassischen Kompositionen, progressiven Strukturen und ausgeprägtem Retro-Flair. (Hier weiterlesen)

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Arroganz

Der Eröffner schleift blutende Leiber religiöser Fundamentalisten und politischer Extremisten auf verqueren Basslinien eigenwillig-stolpernd über den Asphalt. (Hier weiterlesen)

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