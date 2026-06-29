Der frühere Guns N‘ Roses-Manager Doug Goldstein weilt nicht mehr unter uns. Der Geschäftsmann hatte mit Axl Rose und Co. während ihrer erfolgreichsten Phase zusammengearbeitet. Wie Brandon Weissler vom Appetite for Distortion Podcast bestätigte, ist Goldstein kürzlich — viel zu jung — im Alter von lediglich 65 Jahren verstorben.

Mehr als ein Manager

„Hallo zusammen – ich muss leider eine sehr traurige Nachricht übermitteln“, schreibt Weissler in den Sozialen Medien. „Doug Goldstein, ein langjähriger Manager von Guns N’ Roses, ist verstorben. Doug begleitete GN’R und Axl 17 Jahre lang – von der APPETITE-Ära bis ins Jahr 2004. Gestern erhielt ich die Nachricht von Craig Duswalt, Axls ehemaligem Assistenten. Craig und ich haben gerade gemeinsam eine Podcast-Folge aufgenommen, in der wir über Doug sprechen und uns an die guten Zeiten erinnern. Er hat seit zwölf Jahren kein Interview mehr über GN’R gegeben. […] Natürlich bin ich schockiert und sehr traurig. Viele von euch wissen, dass Doug und ich vor einigen Jahren gemeinsam an seiner Autobiografie gearbeitet haben.

Als andere versuchten, sich das Projekt unter den Nagel zu reißen, nahm die Sache kein gutes Ende. Damals fühlte ich mich hintergangen. Doch ich hatte mich geirrt. Was ich früher als Zeitverschwendung betrachtete – das Schreiben eines Buchs, das nie zustande kam –, sehe ich heute anders: Ich schätze die Stunden der Unterhaltung mit Doug sehr. Doug war mir gegenüber immer freundlich und unterstützend. Er gab mir immer ein gutes Gefühl. Ich hatte die Absage eines Verlags zu sehr an mich herangelassen, und Doug trug daran keine Schuld. Wir haben uns zwar wieder versöhnt, aber unsere Freundschaft war leider nie mehr dieselbe. Mein Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Freunden, insbesondere seinen beiden Söhnen Jake und Eli. Er liebte diese Jungs über alles. Ruhe in Frieden, Dougie.“

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Der ehemalige Guns N’ Roses-Manager Alan Niven, mit dem Goldstein lange zusammenarbeitete, bevor sie sich zerstritten, sagte zu Weissler: „Es ist sehr traurig. 65 ist kein hohes Alter. Ich werde heute Abend eine Kerze für ihn anzünden.“ Darüber hinaus hat Brandon gegenüber Ultimate Classic Rock verlauten lassen: „Doug war weit mehr als nur ein ehemaliger Manager von Guns N’ Roses. Er war ein offenes Ohr, eine unterstützende Stimme und ein einfühlsamer Mensch. Man übersteht nicht zufällig 17 Jahre an der Seite von Axl Rose. In vielerlei Hinsicht hat er Axl das Leben gerettet. Seine Freunde, seine Familie und alle GN’R-Fans lagen Doug sehr am Herzen. Er hatte im Leben mit Schwierigkeiten zu kämpfen, gab aber niemals auf. ‚Dougie‘ wird schmerzlich vermisst werden. In Liebe an seine beiden Söhne, Jake und Eli.“

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