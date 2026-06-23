Guns N’ Roses machen diese Woche für zwei exklusive Deutschlandkonzerte in Berlin Halt. Am heutigen Dienstag (23. Juni) sowie am Donnerstag (25. Juni) gastieren Axl Rose, Slash und Duff McKagan in der Uber Arena. Hier findet ihr alle wichtigen Infos zum Konzertbesuch.

Wann spielen Guns N’ Roses in Berlin?

Die beiden Konzerte finden an folgenden Terminen statt:

Dienstag, 23. Juni 2026

Donnerstag, 25. Juni 2026

Veranstaltungsort ist die Uber Arena in Berlin. Offizieller Konzertbeginn ist jeweils um 20 Uhr, der Einlass startet um 18 Uhr.

Gibt es noch Tickets?

Ja. Für beide Shows sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch Tickets erhältlich. Je nach Kategorie sind sowohl Sitz- als auch einzelne Stehplätze verfügbar. Tickets gibt es unter anderem über die offiziellen Vorverkaufsstellen von Live Nation und Ticketmaster. Für das Konzert am Dienstag sind Karten ab 115 Euro erhältlich. Am Donnerstag liegt der günstigste Eintritt bei 123 Euro.

Wer spielt als Support?

Als Vorband ist bei den Berliner Konzerten Mammoth um Wolfgang Van Halen angekündigt. Die Band begleitet Guns N’ Roses auf mehreren Terminen der Europa-Tour 2026.

Mögliche Spielzeiten

Basierend auf den bisherigen Shows der Tournee dürfte der Abend ungefähr so aussehen:

Einlass: 18 Uhr

Mammoth: circa 19 Uhr

Guns N’ Roses: circa 20 Uhr

Guns N’ Roses vs. Fußball-WM

Das dritte und letzte Gruppenspiel Deutschlands gegen gegen Ecuador steht an: Die deutsche Nationalmannschaft muss am 25. Juni ran. Damit in Konflikt steht das (nach dem 23. Juni) zweite Guns N’ Roses-Stelldichein in der Berliner Uber Arena.

Anfahrt zur Uber Arena

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

Die Arena liegt direkt am Uber Platz in Friedrichshain und ist hervorragend an den Nahverkehr angebunden. Am einfachsten erreicht ihr die Halle über:

S-Bahn: Warschauer Straße (S3, S5, S7, S75, S9)

U-Bahn: Warschauer Straße (U1, U3)

Tram: M10

Von dort sind es nur wenige Gehminuten bis zur Arena.

Mit dem Auto

Wer mit dem Pkw anreist, sollte aufgrund des zu erwartenden Verkehrsaufkommens ausreichend Zeit einplanen. Rund um die Arena stehen kostenpflichtige Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird ausdrücklich empfohlen.

Adresse Uber Arena

Uber Arena

Uber Platz 1

10243 Berlin

Welche Songs werden Guns N’ Roses spielen?

Die Setlist variiert zwar von Abend zu Abend leicht, die größten Klassiker sind aber gesetzt. Folgende Songs dürften mit hoher Wahrscheinlichkeit auf dem Programm stehen:

‘Welcome To The Jungle’

‘Mr. Brownstone’

‘It’s So Easy’

‘Sweet Child O’ Mine’

‘November Rain’

‘Knockin’ On Heaven’s Door’

‘You Could Be Mine’

‘Nightrain’

‘Patience’

‘Paradise City’

Dazu kommen regelmäßig neuere Songs wie ‘Nothin’’ sowie vereinzelte Überraschungen aus dem Katalog der Band.

Was erwartet die Fans?

Auch knapp vier Jahrzehnte nach APPETITE FOR DESTRUCTION gehören Guns N’ Roses zu den größten Live-Attraktionen der Rock-Welt. Mit einer Spielzeit von oft deutlich über zweieinhalb Stunden, einer Handvoll Jahrhundert-Hits und Gitarrenheld Slash in Bestform dürfen sich die Berliner Fans – rund ein Jahr nach dem Rekordauftritt beim Wacken Open Air 2025 – auf zwei Abende voller Hard-Rock-Klassiker freuen.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.