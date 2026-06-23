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Deep Purple planen bereits das nächste Album

Deep Purple
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Foto: Olaf Heine. All rights reserved.
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SPLAT! ist noch nicht veröffentlicht, da reden Deep Purple schon über Pläne für das nächste Album. Es könnte schneller kommen als gedacht.
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Am 3. Juli erscheint mit SPLAT! das 24. Studioalbum von Deep Purple. Vorab wurden bereits ‘Arrogant Boy’ und ‘Diablo’ als Singles veröffentlicht, eine weitere soll am 24. Juni folgen. Zur Feier des neuen Materials sind die Rock-Urgesteine beinahe das ganze Jahr auf Tour. Nach der „Mad In Europe“-Sommertournee geht es nach Nordamerika, und im Herbst wird die „SPLAT! World Tour“ nach Europa zurückkehren.

Ideen einfangen

Das nächste Jahr wollen Deep Purple ein kleines bisschen ruhiger angehen. Auf der faulen Haut liegen die Herren dennoch nicht, wie Schlagzeuger Ian Paice im Podcast Rockonteurs angibt. Ihm zufolge finden derzeit Gespräche bezüglich eines weiteren Studioalbums statt. „Wenn man Ideen hat, ist es einfach, ein Album aufzunehmen. Hat man keine Ideen, ist es unmöglich. Wenn wir uns also zusammensetzen und feststellen, dass wir Ideen haben, die uns allen gefallen, spricht nichts dagegen, irgendwann nächstes Jahr ein weiteres Album zu machen.“

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Dabei findet das Songwriting stets im Kollektiv statt, und alles wird aufgezeichnet. „Manchmal spielt man etwas nur ein einziges Mal, und dann ist es weg. Wenn man es aber eingefangen hat und sich sagt: ‚Da war vor fünf Minuten etwas Gutes‘, nimmt man das und schaut, ob man darauf aufbauen kann“, erklärt Paice. Manchmal ist aber auch genau das Gegenteil der Fall: „Wenn man etwas anfängt, ist alles, was man macht, das Beste, das je geschrieben wurde – einfach, weil man so begeistert davon ist. Am nächsten Tag denkt man sich dann: ‚Was für ein Mist.‘ Aber so war es schon immer.“ 

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Für SPLAT! sind auf diese Weise immerhin 13 Lieder entstanden. Laut Frontmann Ian Gillan soll es ein „sehr intensives Album“ sein – sogar die härteste Platte seit vielen Jahren. Davon kann sich die Hörerschaft schon bald selbst überzeugen und unter Umständen auch live ein Bild von dem neuen Material machen. Hier sämtliche Termine für den deutschsprachigen Raum.

Deep Purple live

  • 24.06. Mönchengladbach, SparkassenPark
  • 27.06. Coburg, HUK Coburg Open Air, Schlossplatz
  • 28.06. Ulm, Klosterhof Wiblingen
  • 19.07. München, Tollwood Festival
  • 05.10. A-Wien, Stadthalle
  • 06.10. CH-Zürich, Hallenstadion
  • 31.10. Leipzig, QI Arena
  • 01.11. Hamburg, Sporthalle
  • 03.11. Dortmund, Westfalenhalle
  • 04.11. Berlin, Uber Arena
  • 06.11. Frankfurt, Festhalle
  • 07.11. Nürnberg, Arena


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Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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