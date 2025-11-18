Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Deep Purple: Gillan hat 30 % Sehkraft, Rente nicht weit weg

Ian Gillan mit Deep Purple bei "bp pulse LIVE" am 4. November 2024 in Birmingham
Ian Gillan mit Deep Purple bei "bp pulse LIVE" am 4. November 2024 in Birmingham
Foto: Redferns, Steve Thorne. All rights reserved.
von
Deep Purple spielen zwar weiterhin eifrig Live-Konzerte, doch ein ganz bestimmtes Wehwehchen macht Frontmann Ian Gillan zu schaffen.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Die einzelnen Mitglieder von Deep Purple sind nicht mehr die jüngsten. Frontmann Ian Gillan beispielsweise ist mittlerweile 80 Jahre alt. Insofern dürfte es niemanden verwundern, dass der Classic-Rocker nun in einem aktuellen Interview von einer Alterserscheinung berichtet, die ihn nicht nur vor Herausforderungen stellt, sondern auch in absehbarer Zeit dazu bringen könnte, in Rente zu gehen.

Tricks helfen

Der Deep Purple-Sänger gab im Gespräch beim Uncut magazine zu Protokoll: „Das ist so ein Ding: Meine Sehkraft beträgt nur 30 Prozent. Das wird nicht besser werden. Es macht das Leben mysteriös. Die schwierigste Sache ist, auf meinem Laptop zu arbeiten. Ich kann auf dem Bildschirm gar nichts sehen, außer ich mache es über das periphere Sehen. Dabei schnappe ich eine Zeile auf, indem ich knapp an ihr vorbeischaue. Man findet einen Weg, man passt sich an. Aber es ist schmerzlich ermüdend. So brauche ich lange, um die Arbeit zu erledigen.“

Immer nimmt das Deep Purple-Urgestein das Altern mit Humor: „Alt zu werden, ist total lustig. Jede Minute muss man lachen. Also manchmal schon, manchmal nicht. Ich gehe die Straße hinunter und höre, wie etwas von mir runterfällt. Boing — noch was ist fort. Abgesehen davon, dass ich keinen Stabhochsprung mehr betreiben kann, hat sich aber nichts verändert. Abgesehen davon geschieht alles ein wenig langsamer. Aber nichts hat sich verändert.“

Bloß keine Blamage

Wobei das streng genommen nicht ganz stimmen dürfte, denn immerhin denkt Ian Gillan inzwischen durchaus über den Ruhestand nach: „Wenn ich meine Energie verliere, werde ich aufhören. Ich will für niemanden peinlich sein. Wir sind nicht weit weg davon [von der Rente — Anm.d.A.]. Es schleicht sich an, man merkt es nicht wirklich.“

Beats Studio Pro – Komplett Kabellose Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer – Personalisiertes 3D Audio, USB-C verlustfreies Audio, Apple & Android Kompatibilität - Schwarz
Beats Studio Pro – Komplett Kabellose Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer – Personalisiertes 3D Audio, USB-C verlustfreies Audio, Apple & Android Kompatibilität - Schwarz Für € 189,00 bei Amazon kaufen

Derzeit haben Deep Purple für den Herbst dieses Jahres sowie für Frühling und Sommer 2026 bereits insgesamt 19 Konzerte anberaumt — unter anderem beim Hellfest sowie in Meppen, Mönchengladbach, Coburg, Ulm und München. 2024 erwiderte Gillan in der Radiosendung Trunk Nation With Eddie Trunk auf die Frage nach der Rente noch: „Wir haben nicht vor, aufzuhören. Momentan zumindest… Neulich habe ich mit meinem Manager gesprochen — über ein paar Soloprojekte. Er meinte nur: ‚Die musst du verschieben.‘ Und ich verschiebe sie um Jahre. Wir sind schon bis Ende 2026 gebucht.“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

deep purple Ian Gillan Pension Rente Ruhestand Sehkraft
Glenn Hughes will kein weiteres Album mehr machen
Glenn Hughes
Glenn Hughes scheint mit der Musikindustrie abgeschlossen zu haben. Zumindest will er keine Arbeit mehr in ein Rock-Album stecken.
Glenn Hughes hatte sich zuletzt schon kritisch zum derzeitigen Zustand der Musik geäußert. Nun offenbart der frühere Deep Purple-Musiker, dass er daraus einen weiteren folgenschweren Schluss gezogen hat. So plant der 74-Jährige aktuell nicht, noch einmal ein Rock-Album zu komponieren, aufzunehmen und zu veröffentlichen. Dies gab der Sänger und Bassist im Interview bei Chaoszine zu Protokoll. Eintagsfliegen Das heißt: Es wird wohl keinen Nachfolger zum Anfang September 2025 erschienenen CHOSEN geben. "Ich denke nicht, dass ich ein weiteres Rock-Album machen werden. Wisst ihr, warum? Niemand kauft mehr Alben. Ich meine das im Allgemeinen. Ich schreibe diese Sachen, nehme sie auf, mache…
Weiterlesen
Zur Startseite