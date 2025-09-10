Fast sechs Dekaden Bandgeschichte, 23 veröffentlichte Studioalben und die Kreativität sprudelt offenbar immer noch. Deep Purple legen momentan eine Pause von ihrer „The Long Goodbye“-Tour ein, die im Mai 2017 startete. Einzig im November finden vereinzelte Auftritte statt. Im Hinblick auf das Durchschnittsalter der Band, das – abgesehen von Gitarrist Simon McBride (46 Jahre) – zwischen 77 und 80 Jahren liegt, klingt eine Auszeit nicht abwegig und nur vernünftig. Die Rocker sehen das anscheinend nicht ganz so eng.

Immer weiter

Erst im März dieses Jahres hat Keyboarder Don Airey beispielsweise ein neues Soloalbum veröffentlicht. Im Juli letzten Jahres erschien mit =1 das 23. Studioalbum von Deep Purple. Und doch befinden sich die Rock-Legenden derzeit scheinbar im Schreibprozess. Das verriet zumindest Bassist Roger Glover kürzlich im Gespräch mit Eddie Trunk. Dieser möchte zunächst wissen, wie lange die Tour noch laufen soll, und ob ein Abschiedskonzert geplant sei. Dem entgegnet der 79-Jährige, dass über so etwas noch nicht gesprochen wurde – auch, da damit Druck einhergehe.

„Ich würde viel lieber einfach nur spielen und spielen und spielen, und plötzlich spielen wir nicht mehr. Wir müssen nicht mit großem Getöse abtreten – glaube ich jedenfalls nicht. Es ist möglich, dass andere Leute anderer Meinung sind, aber das ist mein Gefühl.“ Außerdem sei man innerhalb der Band unterschiedlicher Meinung, was das Geschäftliche angeht. Der Bassist geht erst einmal „davon aus, dass wir einfach weitermachen — tanzen bis zum Umfallen“. Schließlich ginge es ihm mehr um die Musik: „Ja, Geld ist wichtig, aber Musik ist wichtiger.“

Weiterhin gibt er an, dass dieses Jahr einfach eine Art Auszeit sei, jedoch nur von der Bühne. „Wir haben geschrieben und so, und nächstes Jahr wird es wahrscheinlich ein Album geben.“ Die letzten Jahre seien sehr arbeitsreich gewesen, „deshalb ist es gut, mal eine kleine Verschnaufpause zu haben“. So scheinen Deep Purple die Zeit und Energie eben für neue Musik zu nutzen. „Das ist es, was wir tun, nicht wahr? Wir schreiben Musik. Selbst wenn es keine Band gäbe, würde ich trotzdem Musik schreiben, sicherlich zu meinem eigenen Vergnügen“, meint Glover.

Noch topfit

Zur Gesundheit und Fitness der Bandmitglieder erklärt er: „Also, ich glaube nicht, dass sich irgendjemand mit 80 noch so fühlt wie mit 20. Wir haben alle mal Wehwehchen und solche Sachen. Aber bisher sind wir, vor allem bei Live-Auftritten und im Studio, noch topfit. Ich sehe also keine Probleme auf uns zukommen.“ Derzeit schreibe Glover zudem an einer Biografie. „Je mehr ich schreibe, desto mehr wird mir bewusst, was für eine unglaubliche Reise ich und wir hinter uns haben.“ Demnach „sind wir es unserer Vergangenheit schuldig, nicht aufzugeben“ und „so lange wie möglich weiterzumachen“.

