Bevor sie im Sommer ihr straffes Live-Programm absolvieren, haben In Flames noch eben ihr neuestes Studioalbum aufgenommen. Dafür hat es die Schweden Anfang Februar nach Los Angeles verschlagen. Zwar ist zum neuen Material noch nichts weiter bekannt, aber immerhin haben die Band-Mitglieder ihre Fans via Social Media in kleinen Dosen am Aufnahmeprozess teilhaben lassen.

Ein neues Kapitel

Den Anfang machte Gitarrist Björn Gelotte mit einem kurzen Video und dem Hashtag „ifxv“. Umegehend wurden Vermutungen laut, dass das Kürzel für „In Flames 15“, also das 15. Studioalbum, steht. Simultan setzte Frontmann Anders Fridén einen Post ab, in dem er schrieb: „Vor zwanzig Jahren, genau an diesem Tag, veröffentlichten wir COME CLARITY, und heute schlagen wir ein neues Kapitel auf… Ich habe ein gutes Gefühl.“

Anfang März folgte ein Foto des Sängers am Mikrofon und den Worten: „Wir kreieren Ohrwürmer und gutturale Schreie für euer Hörvergnügen.“ Spätestens damit war endgültig klar, dass die Death-Metaller an neuer Musik arbeiten. Zuletzt veröffentlichte Fridén eine Reihe von Bildern der letzten Wochen auf seinem Instagram-Kanal. Dazu schreibt er: „Lachen, Frustrationen, geniale Ideen, fabelhafte Entscheidungen, Freundschaften, fantastische Drums, Bass und Gitarre, garniert mit ein bisschen Gesang… Es ist geschafft. In Flames 15, wir kommen!“

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Da mit Sicherheit noch das Mixen und Mastern anstehen, kann es bis zur Veröffentlichung noch ein paar Monate dauern. Vielleicht gibt es ja auf der „European Summer Tour 2026“ wenigstens den ein oder anderen Vorgeschmack auf das neue Liedgut. Die Termine für die DACH-Region sehen wie folgt aus:

18.07. A-Leoben, Area 53 Festival

21.07. A-Dornbirn, Conrad Sohm Outdoor (mit Bleed From Within)

31.07. Wacken, Wacken Open Air

01.08. Löbnitz, Full Rewind Festival

02.08. Saarbrücken, Garage (mit Bleed From Within & Kittie)

12.08. Dinkelsbühl, Summer Breeze

14.08. CH-Cudrefin, Rock The Lakes

15.08. Sulingen, Reload Festival

Die Erwartungen an die neue Scheibe sind jedenfalls nicht gerade niedrig. Immerhin räumten In Flames mit dem Vorgänger FOREGONE (2023) seinerzeit den Soundcheck-Sieg im METAL HAMMER ab und erhielten auch sonst überwiegend positive Kritiken. Außerdem ist es das erste Album mit Jon Rice am Schlagzeug. Rice ersetzte erst vergangenes Jahr Tanner Wayne, der zuvor sieben Jahre lang bei In Flames trommelte.

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