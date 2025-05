Zurzeit greift es bei Rock- und Metal-Gruppen um sich, dass einem bestimmten Bandmitglied die Tür gewiesen wird. So sitzt jüngst oft der Schlagzeuger auf dem Schleudersitz. In der letzten Zeit mussten unter anderem Josh Freese bei den Foo Fighters und Zak Starkey bei The Who gehen, woraufhin Mike Portnoy schon scherzte, dass er um seine Position bei Dream Theater fürchtet. Nun gibt es einen Rauswurf bei In Flames.

Kreative Gründe

Denn die Schweden machen ohne Trommler Tanner Wayne weiter. „Mit tief gehender Dankbarkeit und Wertschätzung verkünden wir unsere kreative Entscheidung, dass wir und Tanner Wayne getrennte Wege gehen“, heißt es im zugehörigen Statement von In Flames. „Seine Hingabe und musikalisches Können haben eine bleibende Spur in dieser Band hinterlassen — und werden das weiter machen. Wir wünschen ihm nur das Beste. Wir wissen eure Unterstützung und Verständnis in dieser Zeit zu schätzen und hoffen, dass wir euch alle im Sommer auf Tour sehen.“

Darüber, wer der Nachfolger von Wayne hinter der Schießbude wird, haben In Flames noch keine Angaben gemacht. Josh Freese und Zak Starkey hätten auf jeden Fall Zeit, obgleich beides gewiss recht ungewöhnliche und unwahrscheinliche Neubesetzungen wären. Die Fans sind jedenfalls im Allgemeinen nicht wirklich angetan von Tanners die Entlassung. Sie loben sein Schlagzeugspiel, können die Angabe der „kreativen Entscheidung“ nicht nachvollziehen beziehungsweise hoffen, dass die Band jetzt nicht zu poppig klingen wird, und loben Wayne als Mensch.

