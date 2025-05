Bei Godsmack ereignete sich vor Kurzem bekanntlich ein personeller Wechsel. Gitarrist Tony Rombola und Drummer Shannon Larkin sind ausgestiegen. Die jüngste Neuigkeit passt dazu: Wie Frontmann Sully Erna verkündet, legen die US-Metaller eine Pause ein. So nimmt sich die Band ein ganzes Jahr frei. Währenddessen will Erna andere Projekte weiterverfolgen.

Auf einem guten Weg

„Nach dieser Europatournee [welche im März und April 2025 über die Bühne ging — Anm.d.A.] nehmen wir uns ein ganzes Jahr frei“, stellt Sully im Gespräch bei Hammer World klar. „Wahrscheinlich fange ich während dieser Zeit etwas Neues an. Ich weiß nur noch nicht, was. Gewöhnlicherweise arbeite ich für eine bestimmte Zeit an Godsmack. Und wenn wir eine Pause machen, wechsle ich auf Solosachen. Ich glaube, ich könnte das wieder machen. Dieses Jahr ist ein bisschen ein Mysterium, aber ich habe ein paar Angebote für Fernsehen und Film bekommen. Ich engagiere mich dort mehr und mehr, also werde ich das wohl ein wenig weiterverfolgen und schauen, wohin es führt.

Vielleicht schreibe ich letztlich wieder Musik für Filme oder schauspielere sogar wieder. Das habe ich schon einmal gemacht und wirklich genossen, also würde ich das mehr machen. Ich werde definitiv andere Dinge neben Godsmack ausprobieren, um mich beschäftigt zu halten, während ich herausfinde, was als Nächstes für die Band kommt. Im Moment weiß ich es ehrlich gesagt nicht.“ Des Weiteren ist Erna positiv aufgefallen, dass die Zuschauerzahlen für seine Gruppe immer größer werden. Für eine Show im bulgarischen Sofia hätten Godsmack 13.000 Tickets in zwei Tagen verkauft. „Wir sind immer noch relevant und schreiben gute Musik. Die Leute kommen weiter zu unseren Konzerten. Die Band hat nicht aufgehört zu wachsen. Ich könnte nicht glücklicher sein.“

