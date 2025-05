The Devil Wears Prada: Ex-Drummer tödlich verunglückt

Die Musikwelt trauert: In den frühen Morgenstunden des 22. Mai 2025 stürzte eine Cessna 550 nahe des Montgomery-Gibbs Executive Airport, San Diego ab. Alle Insassen des Privat-Jets starben. Unter ihnen war Daniel Williams, der bis 2016 bei The Devil Wears Prada trommelte. Auch Musik-Manager Dave Shapiro zählt zu den Todesopfern. Weitere Namen sind bislang nicht bekannt. Jedoch seien insgesamt sechs Passagiere an Bord gewesen.

Berichten zufolge soll der Privat-Jet, der Shapiro gehörte und von ihm geflogen wurde, in dichten Nebel geraten und gegen 3:45 Uhr in ein Militärwohngebiet gestürzt sein. Mehr als ein Dutzend Häuser und Fahrzeuge wurden getroffen, was Evakuierungen in der Gegend erforderte. Mehrere Häuser gerieten in Brand, Kerosin spritze über die Straßen und mehrere Personen am Boden wurden verletzt. Das San Diego Police Department selbst bestätigt den Vorfall auf X. „Es gibt zwei bestätigte Todesopfer, die sich offenbar an Bord des Flugzeugs befanden. Die genaue Zahl der Toten wird jedoch noch ermittelt“, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung, die erst vor wenigen Stunden veröffentlicht wurde.

Bestürzung

The Devil Wears Prada trauern unterdessen um ihren einstigen Schlagzeuger Daniel Williams sowie den Musikagenten Dave Shapiro. Mit einer Reihe von Fotos würdigt die Metalcore-Combo den beiden auf Instagram und schreibt dazu: „Keine Worte. Wir verdanken euch alles. Wir lieben euch für immer.“ Daniel Williams selbst soll vor dem Start Bilder aus dem Cockpit gepostet und dazugeschrieben haben: „Hey ihr! Schaut mich an! Ich bin jetzt der (Co-)Pilot.“ Williams’ Vater Larry beteuerte gegenüber TMZ, dass dies nur ein Scherz gewesen sei, da der Musiker keinen Pilotenschein besessen haben soll.

Der 42-jährige Shapiro war Gründer und Inhaber der Sound Talent Group (STG). Zu seinen Klienten zählten unter anderem Sum 41, Beartooth, Killswitch Engage, Ice Nine Kills und viele mehr. Entsprechend zahlreich sind auch die Posts in den Sozialen Medien. Ein Sprecher von STG erklärt gegenüber Billboard: „Wir sind am Boden zerstört über den Verlust unseres Mitgründers, unserer Kollegen und Freunde.“ Die Agentur sagte, Shapiro sei einer von drei Mitarbeitern gewesen, die bei dem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen seien, identifizierte die anderen beiden Personen jedoch nicht.

