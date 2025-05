Dropout Kings-Sänger mit nur 32 Jahren verstorben

Die Dropout Kings trauern um ihren Gründer und Frontmann Adam Ramey. Die Formation aus Phoenix, Arizona verabschiedet sich auf Facebook von dem 32-Jährigen, der am Montag, den 19. Mai verstarb. Die übrigen Band-Mitglieder posteten folgendes Statement, in dem sie sich auch für die emotionalen Beistand bedanken.

Abschied

Einleitend heißt es: „Das Leben trifft einen oft auf eine Weise, mit der man nie rechnet. Die Achterbahnfahrt, seine Träume zu verfolgen und dabei mit seinen Brüdern und Freunden etwas aufzubauen, ist eine Freude, die nur wenige in ihrer reinsten Form erleben dürfen – und wir waren über alle Maßen gesegnet, das gemeinsam als Dropout Kings zu erfahren. Doch trotzdem können wir nicht erwarten, dass alles so läuft, wie wir es erträumen. Und wir begreifen oft erst im Nachhinein, wie besonders jeder einzelne Moment mit unseren Freunden und unserer Familie war – wenn diese Momente zu Erinnerungen geworden sind.“

Dann folgt die traurige Mitteilung: „Mit schwerstem Herzen teilen wir mit, dass unser Bruder Adam Ramey verstorben ist. Seine Leidenschaft, seine Energie und seine Liebe zur Musik haben Dropout Kings geformt und unzählige Leben berührt. Wir sind unendlich traurig – aber Adams Geist, sein Charisma und seine Energie werden uns nicht nur für immer inspirieren, sondern uns auch antreiben, in Zukunft unser Bestes zu geben.“ Und abschließend: „Ruhe in Kraft, Adam. Wir werden dich immer lieben.“

Verlorene Kämpfe

Zu den Umständen seines Ablebens wird in dem Statement nichts erwähnt. Auf anderer Seite jedoch schon. Via GoFundMe sammelt Rameys Schwägerin nun Spenden für dessen Witwe und Tochter. Dazu schreibt sie: „Am 19. Mai, nur fünf Tage vor seinem 32. Geburtstag, haben wir Adam Ramey – geliebten Ehemann, Vater, Sohn und Lead-Sänger der Dropout Kings – verloren, der nach einem langen und schmerzhaften Kampf gegen die Sucht Selbstmord beging.“

Du suchst selbst Hilfe oder kennst jemanden, der suizidgefährdet ist? Telefonseelsorgestellen sind jederzeit unter 0800‐1110111 oder 0800‐1110222 kostenlos erreichbar. Bundesweite Beratungseinrichtungen speziell für Kinder und Jugendliche sind jederzeit unter 0800-­1110333 kostenlos erreichbar. Online‐Hilfsangebote sind jederzeit im Internet erreichbar unter www.telefonseelsorge.de oder www.suizidpraevention-deutschland.de.

Diesen Worten hängt in mehrfacher Hinsicht ein bitterer Beigeschmack nach. Ein Grund dafür ist die erschreckende Parallele zu Chester Bennington. Auch der Linkin Park-Frontmann hatte in seinem Leben, neben Suchtproblemen, mit vielen Dämonen zu kämpfen. Diesen Kampf verlor er am 20. Juli 2017. Als Adam Ramey, geboren am 24. Mai 1992, zusammen mit Rapper Eddie Wellz 2016 die Band Phoenix Down gründete (und zuvor schon The Bad Chapter), taten sie dies aus ihrer Verehrung zu Linkin Park. Noch immer ist das musikalische Vorbild nicht von der Hand zu weisen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.