Was ist da los bei As I Lay Dying? Vollkommen überraschend kündigt die Metalcore-Band eine Konzertreise durch Europa an (Termine siehe unten). Wir erinnern uns: Die Gruppe war vergangenen Herbst kurz vor der anstehenden Europatournee (welche abgesagt wurde) regelrecht implodiert — nacheinander stiegen Drummer Nick Pierce, die Gitarristen Phil Sgrosso und Ken Susi, Bassist Ryan Neff und Tourmanager Alex Kendrick aus. Übrig blieb nur Frontmann Tim Lambesis.

Keine Aufarbeitung

Nun planen As I Lay Dying im Oktober und November also insgesamt 13 Liveshows — unter anderem in Innsbruck, Würzburg, Hohenems und Saarbrücken. Hierbei stellen sich jedoch einige Fragen. Erstens: Welche Musiker außer Tim Lambesis kommen überhaupt mit auf Tour? Dass der Shouter neue Mitstreiter rekrutiert hat, hat er zumindest noch nicht offiziell bekanntgegeben. Zweitens: Die letzte Meldung über Lambesis war schon sehr unschön. Ken Susi berichtete von einem Vorfall in seinem Haus, bei dem Tim „einen Anfall“ hatte, seine Frau in die Enge getrieben und ihr ins Gesicht gespuckt hat.

Davor war ein Video von einer Überwachungskamera aufgetaucht, in dem zu sehen ist, wie Lambesis seinen Hund tritt und schlägt. Zu beiden Vorkommnissen hat Lambesis bislang in keiner Form Stellung genommen — geschweige denn sich entschuldigt. Drittens: Es stehen tatsächlich drei Konzerte in Russland auf dem Terminplan für „An Evening With As I Lay Dying“, womit die Formation das zwanzigste Jubiläum ihres dritten Studioalbums SHADOWS ARE SECURITY aus dem Jahr 2005 feiern will. Angesichts des Kriegs gegen die Ukraine, den Putin vom Zaun gebrochen hat, erscheint es höchst fraglich, in Russland aufzutreten. Auch hierzu wären erklärende Worte nötig. Doch davon fehlt aktuell bei As I Lay Dying jede Spur.

„An Evening With As I Lay Dying“:

30.10. RU-Moskau, Stadium Live Club

31.10. RU-Jekaterinburg, Svoboda Concert Hall

01.11. RU-Sankt Peterburg, Sound Club

03.11. SK-Bratislava, Majestic Music Club (MMC)

04.11. HU-Budapest, Barba Negra

05.11. SI-Ljubljana, Cvetličarna

06.11. IT-Trezzo Sull’adda Mi, Live Club

07.11. AT-Innsbruck, Music Hall

08.11. Würzburg, Posthalle

11.11. AT-Hohenems, Tennis Event Centre

12.11. Saarbrücken, The Garage

13.11. NL-Sneek, Bolwerk

14.11. NL-Heerlen, Nieuwe Nor

