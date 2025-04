Tim Lambesis schafft es immer wieder, seine Band-Kollegen zu vergraulen. Erst letztes Jahr schrieb der Sänger wieder einmal Schlagzeilen, als alle seine Band-Mitglieder innerhalb von wenigen Tagen beschlossen, As I Lay Dying zu verlassen. Aus gutem Grund, wie der ehemalige Gitarrist Ken Susi jetzt in einem Interview mit dem BREWtally Speaking Podcast offenbart.

Lügen und Falschaussagen

Zu seiner Entscheidung, jetzt öffentlich über den Zerfall der Band zu sprechen, hatte Susi Folgendes zu sagen: „Meiner Meinung nach ist es einfach inakzeptabel, dass Tim jetzt in den Podcasts seiner Freunde auftritt und falsche Behauptungen darüber aufstellt, warum sich die Band aufgelöst hat. Man kann natürlich glauben, was man will, aber meine Version der Geschehnisse stimmt nicht mit dem überein, was er sagt und veröffentlicht.

Ich möchte niemanden schlechtreden, aber ich muss sagen, dass Tim mit seinen Aussagen mich und die anderen Band-Mitglieder einfach als labil dargestellt hat… Das bringt mich in Verruf. Der Typ schrieb etwas in die Richtung ,Phil hat gekündigt und die Band hat sich auf Phils Seite gestellt. Andere haben sich zu Statements hinreißen lassen, als sie über die Gerüchte, die im Umlauf waren, besorgt waren.‘ Das war am 4. November. Er schrieb das auf seiner persönlichen As I Lay Dying-Seite an einen Fan, der über das Thema sprach. Das war komplett falsch. Ich glaube, in den 25 Jahren, in denen ich in Bands war, war ich immer verdammt laut und ehrlich zu den Leuten… Ich würde niemals wegen eines Gerüchts aufhören.“

Streit und Spucke

Laut Susi war es ein Vorfall zwischen Lambesis und seiner Ehefrau, der letztendlich das Fass zum Überlaufen gebracht hat: „Wenn ihr wissen wollt, was genau passiert ist und warum sich die Band aufgelöst hat: Wir waren auf dem Metalfest, und [Tim] und seine Frau kamen schon über die gesamte Tournee hinweg nicht richtig miteinander klar. Sie wohnten in einem Hotel die Straße runter und ich bot ihnen an, bei mir und meiner Frau zu übernachten. Wir hatten gerade meiner ganzen Familie verkündet, dass wir ein Baby bekommen. Meine Mutter hat geweint, mein Vater hat geweint. Tims Frau war Zeugin davon und machte Videoaufnahmen in unserem Haus. Es war ein freudiger Anlass am Tag nach dem Metalfest.

Ein paar Stunden später kam Tim mitten in der Nacht in mein Haus, trieb seine Frau in meiner Küche in die Enge und spuckte ihr ins Gesicht. Dann ging er vier oder fünf Schritte zurück und bekam einen Anfall, den ich in meinem ganzen Leben noch nie bei jemandem gesehen habe. Dann fing er an, um Hilfe zu schreien und durch mein Haus zu rennen. Nachdem ich die beiden getrennt und beruhigt hatte, habe ich mir die Aufnahmen meiner Sicherheitskamera angeschaut. Er hat seine Frau angespuckt und einen Anfall bekommen, während sie versucht hat, ihn zu beruhigen. Danach bat ich ihn sofort, zu gehen, und der Rest ist Geschichte.“

Die Videoaufnahmen von diesem Vorfall führten schließlich dazu, dass Ken Susi und der Rest der Band sich dazu entschieden, As I Lay Dying und Tim Lambesis zu verlassen.

