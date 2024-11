As I Lay Dying: Tim Lambesis will Band neu formieren

Tim Lambesis mit As I Lay Dying am 3. Oktober 2019 in der Berliner Columbiahalle

auch interessant

As I Lay Dying haben bekanntlich aktuell nur noch ein einziges Mitglied: Tim Lambesis. Nach den Ausstiegen von Schlagzeuger Nick Pierce, den Gitarristen Phil Sgrosso und Ken Susi, Bassist Ryan Neff und Tourmanager Alex Kendrick sowie der Absage der Europatour hat sich nun endlich der Sänger selbst zu Wort gemeldet. Lambesis gesteht ein, dass es zuletzt ein „ungesundes Klima“ gab, und kündigt an, die Band wieder flott zu machen.

„Ich habe etwas Zeit gebraucht, um das, was kürzlich bei As I Lay Dying [AILD] passiert ist zu verarbeiten“, beginnt Tim seine Ausführungen. „Während ich nachdenke, stimme ich sicherlich darin überein, dass es ein ungesundes Klima gab, das es unrealistisch machte, mit der vorherigen Besetzung auf eine neue Tour zu gehen. Es war schwierig geworden, sogar die kleinsten Einzelheiten zu klären. Und ich gebe zu: Ich kann fest an meiner Vision für die Zukunft von AILD festhalten, sogar wenn andere denken, es sollte in eine andere Richtung gehen.

Unglückliches Timing

Es macht mich traurig, über das Verhalten, die Kommunikation und Interaktionsmuster zu grübeln, die zur Absage der Tournee geführt haben. Phil und ich waren auf persönlicher, kreativer und finanzieller Ebene nicht länger einer Meinung. Die Diskussionen während dieser Zeit stießen zuerst seine Entscheidung auszusteigen an. Alle Tourmitglieder entschieden sich kurz danach auszusteigen, weil sie nicht daran interessiert waren, ohne ihn weiterzumachen. Leider war das nicht die Reihenfolge, in der es publik gemacht wurde, da manche Statements überhastet in einer chaotischen Zeit als Antwort auf Gerüchte veröffentlicht wurden.“

Des Weiteren schreibt Tim Lambesis: „Ich unterstützte komplett die Entscheidung eines jeden auszusteigen und glaube, zu dieser Zeit ist es das Beste für jeden. Abgesehen davon wird meine Tür immer offen bleiben, um irgendetwas direkt zu besprechen. Denn ich glaube, nicht zu kommunizieren führte zu vielen Schlussfolgerungen und Problemen. Was das angeht, was als nächstes kommt: As I Lay Dying wurden auf Ausdauer und Entschlossenheit begründet. Jeder, der mit den Gründungsjahren von 2000 bis 2004 vertraut ist, weiß, dass mehr als 20 Leute (denen ich unglaublich dankbar bin) gekommen und gegangen sind und dabei geholfen haben, die Vision, die ich seit meinem 19. Lebensjahr in meinem Kopf habe, zum Leben zu erwecken.

AILD-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

Ich freue mich darauf ein neues Team aufzubauen und eine Atmosphäre zu schaffen, die unterstützend und positiv ist und ein kreatives Klima befördert. [Das neue Album] THROUGH STORMS AHEAD wird immer noch am 15. November veröffentlicht. Ich bin stolz auf das, was wir erschaffen haben, und freue mich darauf, es mit euch allen zu teilen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.