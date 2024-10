As I Lay Dying: Phil Sgrosso steigt auch aus

Der Nächste, bitte: Nach Schlagzeuger Nick Pierce, Gitarrist Ken Susi, Bassist Ryan Neff sowie Tourmanager Alex Kendrick hat nun auch Gitarrist Phil Sgrosso keinen Bock mehr auf As I Lay Dying und — wie es scheint — Tim Lambesis. Die Band „biete“ kein „gesundes oder sicheres Umfeld“ mehr „für alle Beteiligten“.

Das komplette Statement von Phil Sgrosso liest sich wie folgt: „Hallo zusammen, danke euch für eure Geduld, während ich mir die Zeit nehme, um meine Gedanken zu sammeln, bevor ich etwas zum aktuellen Zustand von As I Lay Dying sage. Angesichts der kürzlichen Ereignisse, inklusive dem Abgang von Band-Mitgliedern und der Absage unserer Europatournee vor der Veröffentlichung eines neuen Albums, ist es klar, dass wir in einer schwierigen Situation und ernsten Lage sind. Einfach ausgedrückt haben die jüngsten Aktionen gezeigt, dass As I Lay Dying nicht länger ein gesundes oder sicheres Umfeld für alle Beteiligten sind — sei es in kreativer, persönlicher oder professioneller Hinsicht.

Genug ist genug

Nachdem ich Zeuge von ein paar besorgniserregenden Verhaltensmustern geworden bin habe ich gemerkt, dass ich nicht länger guten Gewissens weitere Aktionen möglich machen kann, die sich negativ auf irgendjemanden auswirken, der innerhalb dieses Raumes arbeitet. Aus diesen Gründen finde ich, dass es in meinem besten Interesse ist, mich sowohl persönlich als auch kreativ von As I Lay Dying zu distanzieren. Ich möchte auch meine volle Unterstützung für Ryan, Ken und Nick ausdrücken, die sich dazu entschieden haben, auszusteigen. Für ihre Errungenschaften und Freundschaft während der letzten drei Jahre bin ich dankbar.

Angesichts der 21 Jahre, die ich dieser Band gewidmet habe, gefällt es mir gar nicht, das, was ich als mein ‚Lebenswerk‘ erachtete, hinter mir oder im Stich zu lassen. Jedoch finde ich, dass weder ich noch andere wie so viele andere in der Vergangenheit herausgedrängt werden sollten. Nach allem, was hier hineingesteckt wurde, glaube ich, dass unsere Musik mit den richtigen Anpassungen und einer Umstrukturierung in einem gesunden Umfeld weiter gedeihen und neue Möglichkeiten erkunden kann. Im Lauf der Zeit wurden As I Lay Dying durch Dysfunktionalität zurückgehalten. Und ich finde, dass es nicht mehr länger in meiner Verantwortung liegt, diese Last zu tragen.

Danke alle, die Unterstützung für mich und die Musik von As I Lay Dying gezeigt haben. Ich freue mich darauf, meine Energie und Kreativität in der nahen Zukunft in neue, positivere Vorhaben zu stecken.“

