Bei Bad Wolves hat sich in personeller Hinsicht etwas getan. Und zwar nehmen Gitarrist Doc Coyle und Bassist Kyle Konkiel ihren Hut. Für beide stoßen Chris Cain (welcher schon einmal von 2017 bis 2022 als Rhythmusgitarrist bei den Wölfen fungierte) sowie der gänzlich neue Bassist Kevin Creekman zur Band.

„Liebes Wolfsrudel, ich bedauere euch darüber zu informieren, dass ich bei Bad Wolves ausgestiegen bin“, teilt Doc Coyle in den Sozialen Medien mit. „Es war keine leichte Entscheidung. Ich habe fast neun Jahre bei der Band gespielt, das ist also eine riesige Veränderung in meinem Leben. Es sollte gesagt werden, dass dies eine komplett freundschaftliche Trennung ist. Ich liebe John [Boecklin, Drummer], Kyle, DL [Daniel Laskiewicz, Sänger] und AJ [Rebollo, Rhythmusgitarrist].

Sich neu erfinden

Mit meinen Jungs nicht in den Schützengräben zu liegen, ist das Schwerste von allen. Aber das hat sich schon eine ganze Weile angebahnt. Meine Zeit in der Band hat einfach seinen Lauf genommen. Ich drücke Bad Wolves noch immer die Daumen, dass sie die Weltherrschaft übernehmen. Und es wärmt mein Herz, dass unser alter Gitarrist Chris Cain zurückkommt und für mich an den Leads übernimmt. […] Ich werde im Moment keine tiefergehende Erklärung für meinen Abgang liefern. Mehr Details werde ich sicher mitteilen, wenn es angebracht ist.

Ich finde, ich habe mich selbst als kreativer Mensch verloren. In dieser Band zu sein, hat Herausforderungen mit sich gebracht, die eine ziemliche emotionale Last waren und mich ausgebrannt haben. […] Was kommt als Nächstes? Ich bin mir nicht sicher, aber zum ersten Mal seit langer Zeit steht bei mir nichts an. Meine Terminkalender ist leer. Das macht mir Angst und begeistert mich. Ich schreibe Musik und bin auf einer Reise um herauszufinden, was ich im Leben will. Es ist okay, jetzt nicht alle Antworte zu haben. Wer mich kennt, weiß, dass ich nicht sehr gut darin bin, faul zu sein, also sehen wir uns sicher bald wieder.“

Darüber hinaus gibt Konkiel in einem eigenen Statement zu Protokoll: „Nach acht unglaublichen Jahren habe ich mich dazu entschieden, nicht mehr bei Bad Wolves mitzumachen. Das war keine leichte Entscheidung, aber nach reiflicher Überlegung weiß ich, dass ich dieser Band nicht länger hundert Prozent geben kann. Und weniger wäre gegenüber der Musik, meinen Band-Kollegen oder den Fans nicht fair. Es gibt so viele Dinge, die ich noch in meiner Karriere erreichen will. Und ich finde, jetzt ist die Zeit, um neue kreative Wege zu erforschen, sei es nun mein eigenes oder ein neues Projekt. […] Dies ist nicht das Ende, sondern nur der Beginn eines neuen Kapitels.“

