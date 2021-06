Bad Wolves präsentieren neuen Sänger

Mehrere Unstimmigkeiten hatten im Januar 2021 dazu geführt, dass Bad Wolves ihren Sänger Tommy Vext vor die Tür gesetzt hatten. Neuer Frontmann ist Daniel „DL“ Laskiewicz, alles andere als ein Unbekannter. In den letzten zwanzig Jahren war Laskiewicz sehr umtriebig. Als Gründungsmitglied der Metalcore-Band The Acacia Strain war er bis 2013 als Lead-Gitarrist in dieser Band tätig.

„Wir freuen uns riesig zu verkünden, dass Bad Wolves einen neuen Mann am Mikro haben – Daniel ,DL‘ Laskiewicz. Er ist ein fantastischer Songwriter und Sänger. Wir können mit voller Überzeugung sagen, dass DEAR MONSTERS das beste Album sein wird, das wir je gemacht haben. DL ist einer der talentiertesten und am härtesten arbeitenden Leute, die wir je kennengelernt haben.

Er ist Teamplayer, kreative Kraft und ein wunderbarer Mensch, der perfekt in die Bad Wolves-Familie passt", begeistert sich Boecklin über den neuen Mikromann. „DL bringt so viel positive Energie mit, die sich in die aktuelle Musik überträgt. All dieser neu gefundene Optimismus und partnerschaftliche Spirit. Das neue Album zeigt ein geschlosseneres und einzigartiges Abbild der Band. Es gibt viel zu beweisen, und die Erwartungen an einen neuen Sänger sind sehr hoch. Aber wir haben es geschafft."

Nachdem vieles im Zusammenhang mit Ex-Sänger Vext öffentlich ausgetragen wurde, möchte die Band nicht mehr zurückblicken. Der Fokus liegt jetzt auf dem neuen Kapitel, und die Musik soll für sich sprechen.