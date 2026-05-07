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Metallica: Rahmenprogramm für Frankfurt angekündigt

Kirk Hammett mit Metallica beim Power Trip Festival am 8. Oktober 2023 in Indio, Kalifornien
Kirk Hammett mit Metallica beim Power Trip Festival am 8. Oktober 2023 in Indio, Kalifornien
Foto: Getty Images for Power Trip, Kevin Mazur. All rights reserved.
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Metallica sind für das Spektakel rund um ihre Konzerte bekannt. In Frankfurt wird es ein Rahmenprogramm mit Kirk Hammett persönlich geben.
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Metallica-Fans aufgepasst! Die Thrash-Legenden sind im Mai im Zuge ihrer „M72 World Tour“ drei Mal in Deutschland zu sehen. Zweimal in Frankfurt und einmal in Berlin. Außerhalb der Konzerte sorgt die Band ebenfalls für reichlich Wirbel. In Frankfurt wurde nun im Rahmen des „Frankfurt Takeover“ ein besonderes Event mit Kirk Hammett angekündigt.

Live-Gespräch

„A Conversation With Kirk Hammett“ soll am 23. Mai im Zoom in Frankfurt stattfinden. Einlass ist ab 17 Uhr, und Beginn gegen 17:45 Uhr. In einer Live-Unterhaltung mit Hammett persönlich soll er Einblicke in seine Gitarrensammlung und Karriere geben.

Eventim beschreibt die Veranstaltung als Art Live-Pendant zu Kirk Hammetts Buch ‘The Collection: Kirk Hammett’, das auf 400 Seiten seine beeindruckende Sammlung beschreibt. Außerdem behandelt das Buch auch seinen Werdegang, angefangen mit seiner Zeit bei Exodus bis hin zu seinem langjährigen Posten als Metallica-Gitarrist. Tickets gibt es ab 8. Mai um 10:00 Uhr.

Rahmenprogramm

Zusätzlich dazu werden nach dem Gespräch mit Hammett die Tributebands My’tallica und Maintallica im Zoom auftreten. Sowohl in Berlin als auch in Frankfurt wird es Pop-up-Läden geben. Zudem sollen weitere Details zu Blutspendeaktionen in Deutschland folgen.

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Erst im März wurden Metallica vom Amerikanischen Roten Kreuz für ihre Blutspendeaktionen geehrt. Die Red Cross Gala sagte: „Durch groß angelegte Aktionen wie die ,Red Cross x Metallica‘-Blutspendereihe, bei der im ersten Monat mehr als 1.000 Spenden zusammenkamen, und die ,Give Where You Live‘-Kampagne haben sie sowohl langjährige als auch erstmalige Spender mobilisiert. 

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Ihr Engagement dafür, Gemeinschaften zu stärken, wird auch in ihrer langjährigen Unterstützung für Katastrophenhilfe reflektiert, die Maßnahmen zur Bekämpfung von Waldbränden, Hurrikanen und anderen Krisen finanziert“, hieß es damals vonseiten der Gala. In welchem Rahmen es in Deutschland ähnliche Aktionen gibt, soll noch bekanntgegeben werden.


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Helen Lindenmann schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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