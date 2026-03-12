Die METAL HAMMER-Aprilausgabe 2026: Exodus vs. Metallica, Black Label Society u.a.

Ihr bekommt METAL HAMMER 04/2026 ab dem 13.03.2026 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

Das Thrash-Jahr 2026 geht weiter – und zwar mit einem neuen Opus aus dem Hause Exodus mit dem Titel GOLIATH! Neben Gary Holt, der sich dazu äußert, befragte Matthias Weckmann auch Schlagzeuger Tom Hunting über den Zauber der Band-Heimat, die sagenumwobene San Francisco Bay Area. In einem Add-on würdigt Marc Halupczok das wohl größte Werk, das aus dieser Region hervorgegangen ist: MASTER OF PUPPETS von Metallica. Wir sagen: Maximum Thrash!

Für unsere Gesprächsrubrik interviewte Tamara Jungmann Simone Simons von Epica und Elize Ryd von Amaranthe.

Nach einem Plausch über ENGINES OF DEMOLITION folgte Frank Thießies Zakk Wylde zum Platten-Shopping in Berlin.

Helen Lindenmann bat Randy Blythe und Mark Morton zum Gespräch über ihr neues Album INTO OBLIVION.

70.000 Tons Of Metal

Unser Team berichtet von der weltweit größten Metal-Kreuzfahrt, die diesmal ungeahnt kühle Züge annahm.

Live

Epica & Amaranthe, Burning Witches, Omnium Gatherum, Mayhem, Warkings & Visions Of Atlantis, Michael Schenker

Sonderbeilagen

METAL HAMMER Maximum Metal Vol. 304 mit Atlas, Sable Hills, Lansdowne, Truckfighters, Held., Windshaped+ 2 Poster.

