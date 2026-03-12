Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Die METAL HAMMER-Aprilausgabe 2026: Exodus vs. Metallica, Black Label Society u.a.

MH0426_ExoMet_TitelQuer
Foto: METAL HAMMER. All rights reserved.
von
In der METAL HAMMER-Aprilausgabe dreht sich die Titel-Story um die absoluten Thrash Metal-Größen Exodus und Metallica.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Ihr bekommt METAL HAMMER 04/2026 ab dem 13.03.2026 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

Exodus vs. Metallica

Das Thrash-Jahr 2026 geht weiter – und zwar mit einem neuen Opus aus dem Hause Exodus mit dem Titel GOLIATH! Neben Gary Holt, der sich dazu äußert, befragte Matthias Weckmann auch Schlagzeuger Tom Hunting über den Zauber der Band-Heimat, die sagenumwobene San Francisco Bay Area. In einem Add-on würdigt Marc Halupczok das wohl größte Werk, das aus dieser Region hervorgegangen ist: MASTER OF PUPPETS von Metallica. Wir sagen: Maximum Thrash!

Schlagabtausch: Epica vs. Amaranthe

Für unsere Gesprächsrubrik interviewte Tamara Jungmann Simone Simons von Epica und Elize Ryd von Amaranthe.

Black Label Society

Nach einem Plausch über ENGINES OF DEMOLITION folgte Frank Thießies Zakk Wylde zum Platten-Shopping in Berlin.

Lamb Of God

Helen Lindenmann bat Randy Blythe und Mark Morton zum Gespräch über ihr neues Album INTO OBLIVION.

70.000 Tons Of Metal

Unser Team berichtet von der weltweit größten Metal-Kreuzfahrt, die diesmal ungeahnt kühle Züge annahm.

Live

Epica & Amaranthe, Burning Witches, Omnium Gatherum, Mayhem, Warkings & Visions Of Atlantis, Michael Schenker

Sonderbeilagen

METAL HAMMER Maximum Metal Vol. 304 mit Atlas, Sable Hills, Lansdowne, Truckfighters, Held., Windshaped+ 2 Poster.

Ihr bekommt METAL HAMMER 04/2026 ab dem 13.03.2026 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

04/2026 Amaranthe April 2026 Aprilausgabe black label society Epica exodus Metallica
Exodus: Rob Dukes scheißt darauf, was alle anderen denken
Exodus Rob Dukes
Rob Dukes, der seit 2025 erneut bei Exodus singt, hat einen entspannten Umgang mit Hasskommentaren online gefunden.
Rob Dukes, der 2025 zu Exodus zurückkehrte und deren langjährigen Sänger Steve "Soutra" Souza ersetzte, berichtet von seinen bisherigen Erfahrungen mit Fans. Die Bilanz, die er zieht, ist vorwiegend positiv. Und mit den negativen Kommentaren hat er einen gesunden Umgang, wie er im Interview mit The Metal Voice erzählt. Zurück auf der Bühne Auf die Frage, wie die Reaktionen bis jetzt gewesen seien, seit er zurückgekehrt ist, antwortet Dukes: "Bisher ist alles großartig. Es ist noch niemand zu mir hergekommen und hat gesagt, dass ich scheiße bin. Natürlich sagen sie es online, aber niemals mir ins Gesicht. Es ist großartig. Die…
Weiterlesen
Zur Startseite