Die Videos der Woche vom 12.06. mit Electric Callboy, Accept u.v.m.

Accept ‘Fast As A Shark’ (feat. Phil Anselmo, Kirk Hammett, Billy Sheehan, Mikkey Dee)
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AL9X1 ‘Hope And Love’ (feat. Matthias Sayer)
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Allegaeon ‘Dark Matter Dynamics’
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Audrey Horne ‘Insanity’
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Betontod ‘All die schönen Menschen’
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Black Spikes ‘Motina’
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Bloodhunter ‘Masters Of Deceive’
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Des Rocs ‘Fall Together’
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Dry Wedding ‘Moths’
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Electric Callboy ‘Let The Good Times Roll’ (feat. The Offspring)
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Entombed ‘Retaliation’
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Fleshcrawl ‘Chapel Of Guts’
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Gorod ‘Forgiveness’
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Horskh ‘Glow’
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If These Trees Could Talk ‘Sea Of Glass’
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Imminence ‘The Sword That Never Bends’
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Induction ‘Strangers To Love’ (feat. Clémentine Delauney)
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Rising Insane ‘Dark’ (feat. Accvsed)
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Skáld ‘Draumakona’
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Sleeping With Sirens ‘House Of Matches’
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Stormkeep ‘The Black Dragons Of Iswylm’
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To The Grave ‘Eyestalk Ablations’
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Die Videos der Woche vom 17.04. mit Thundermother, Devildriver u.v.m.
Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Amorphis, Skindred sowie einigen weiteren.
Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Amorphis ‘The Lantern’ Bloodhunter ‘Threshold Of Hell’ (feat. Fernando Ribeiro) Crematory ‘Blind’ Devildriver ‘Dig Your Own Grave’ Enter Shikari ‘Find Out The Hard Way...’ Erdve ‘Ydos’ From Ashes To New ‘Forever’ Frozen Soul ‘Deathweaver’ Immolation ‘Bend Towards The Dark’ King Kraken ‘Call To War’ Moon Shot ‘Hammer Of Changes’ Ravaged By The Yeti ‘Vengeance In Fur’ Skindred ‘My People’ Soen ‘Axis’ Thundermother ‘The Road Is Ours’ (live) Zornheym ‘Somewhere Far Beyond’ --- Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch…