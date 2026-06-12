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Die Videos der Woche vom 12.06. mit Electric Callboy, Accept u.v.m.

Electric Callboy @ Rock im Park, 5.6.2026
Electric Callboy @ Rock im Park, 5.6.2026
Foto: Florian Stangl. All rights reserved.
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Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Imminence, Allegaeon sowie einigen weiteren.
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Accept ‘Fast As A Shark’ (feat. Phil Anselmo, Kirk Hammett, Billy Sheehan, Mikkey Dee)

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AL9X1 ‘Hope And Love’ (feat. Matthias Sayer)

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Allegaeon ‘Dark Matter Dynamics’

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Audrey Horne ‘Insanity’

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Betontod ‘All die schönen Menschen’

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Black Spikes ‘Motina’

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Bloodhunter ‘Masters Of Deceive’

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Des Rocs ‘Fall Together’

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Dry Wedding ‘Moths’

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Electric Callboy ‘Let The Good Times Roll’ (feat. The Offspring)

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Entombed ‘Retaliation’

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Fleshcrawl ‘Chapel Of Guts’

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Gorod ‘Forgiveness’

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Horskh ‘Glow’

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If These Trees Could Talk ‘Sea Of Glass’

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Imminence ‘The Sword That Never Bends’

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Induction ‘Strangers To Love’ (feat. Clémentine Delauney)

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Rising Insane ‘Dark’ (feat. Accvsed)

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Skáld ‘Draumakona’

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Sleeping With Sirens ‘House Of Matches’

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Stormkeep ‘The Black Dragons Of Iswylm’

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To The Grave ‘Eyestalk Ablations’

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Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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