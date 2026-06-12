Auftritte von Dark Tranquillity sind dieses Jahr rar gesät. Zwar ist Sänger Mikael Stanne auch mit The Halo Effect unterwegs (darunter das METAL HAMMER PARADISE 2026), in den Live-Pausen widmet er sich jedoch dem Schreiben neuer Songs für das 14. Studioalbum seiner Ursprungsformation.

Im Mai waren Dark Tranquillity zu Gast beim Rock Hard Festival, wo Mikael Stanne Backstage ein Interview gab. Dabei gab der Schwede zu Protokoll, dass aktuell „vieles in Arbeit“ sei. Direkt am Folgetag des Festivals sei er deshalb zurück in die Heimat gereist, um dort mit seinen Kollegen weiter an der neuen Musik zu arbeiten. „Wir schreiben ja schon seit einigen Monaten“, fügte Stanne hinzu.

Nichts dem Zufall überlassen

Weiter erklärte er: „Der Plan ist, das Album gegen Ende des Jahres fertigzustellen und es nach dem nächsten Sommer zu veröffentlichen.“ So ist es eben – alles braucht seine Zeit. „Aber es läuft wirklich großartig, und ich bin sehr begeistert“, führte der erfahrene und vielbeschäftigte Musiker weiter aus. „Natürlich ist der Druck da, aber den gibt es ja immer.“ Immerhin räumte die letzte Platte ENDTIME SIGNALS im August 2024 den Soundcheck-Sieg ab, und auch die Vorgänger erhielten stets viel Lob.

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„Genau deshalb lassen wir uns Zeit – um sicherzustellen, dass nichts dem Zufall überlassen wird und alles genau so ist, wie wir es haben wollen. Und, ja, es ist ein sehr zeitaufwändiger Prozess, aber einer, der mir tatsächlich großen Spaß macht.“ Die meiste Zeit der Anfangsphase einer Albumentstehung verbringe der Sänger mit Lead-Gitarrist Johan Reinholdz und Keyboarder Martin Brändström. Aber auch Christian Jansson (Bass), Peter Lyse Karmark (Rhythmusgitarre) und Joakim Strandberg Nilsson (Schlagzeug) bringen sich mit ein.

„Ich glaube, wir kennen uns als Band inzwischen besser, und ich hoffe – nein, ich bin mir ziemlich sicher –, dass sich das auch im Songwriting und Sound des Albums widerspiegeln wird. Es ist also eine extrem spannende Sache. Ich kann es kaum erwarten.“ Außer Brändström, der schon seit 1999 für die elektronische Untermalung bei den Göteborger Death-Metallern sorgt, ist der Rest der Band erst binnen der letzten sechs Jahre hinzugekommen.

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