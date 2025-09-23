Am 16. September 2025 ist At The Gates-Sänger Tomas „Tompa“ Lindberg im Alter von nur 52 Jahren verstorben. Erst im Agust wurde bekannt, dass Lindberg bereits im Dezember 2023 die Diagnose adenoid-zystisches Karzinom erhielt. Hierbei handelt es sich um einen bösartigen Tumor, der insbesondere im Kopf- und Halsbereich auftritt. Lindberg wurde ein „großer Teil vom Gaumen entfernt“, und anschließend erhielt er eine Bestrahlungstherapie.

Im August schrieb Tomas Lindberg selbst noch: „Nun, Anfang 2025, haben sie ein paar Überbleibsel des Krebs gefunden. Und er ist unerreichbar für eine OP oder Bestrahlung. Daher werden wir sehen, was der nächste Schritt ist, aber wahrscheinlich irgendeine Form von Chemotherapie, um den Krebs unter Kontrolle zu halten.“ So weit kam es leider nicht mehr.

Niederschmetternd

Auch sein langjähriger Freund und Musikerkollege Mikael Stanne steht noch immer unter Schock. Im Interview mit PowerOfMetal.cl erklärt der Frontmann von Dark Tranquillity und The Halo Effect: „Es waren zwei schreckliche Jahre, in denen wir wussten, dass er mit dieser Krankheit zu kämpfen hatte. Und alle dachten natürlich: ,Ja, es wird alles gut. Er wird es durchstehen.‘ Aber vor ein paar Monaten wurde uns klar, dass es schlimmer ist, als wir dachten. Und jetzt ist das passiert. Und, ja, es ist niederschmetternd.“

Zuvor erinnert sich Stanne noch, wie er und Lindberg sich einst kennenlernten. „Ich habe ihn getroffen, als ich 14 war. Ich ging mit einem Freund in ihren Proberaum im Keller von Kristian Wåhlin, auch bekannt als Necrolord.“ Dort probten gerade Grotesque, aus denen später At The Gates hervorgegangen sind. „Es hat mich umgehauen. Ich sah eine Band, die live in einem Keller spielte. So etwas hatte ich noch nie zuvor gesehen. Es war verrückter, wahnsinniger Black Metal, und ich war sehr inspiriert und irgendwie überwältigt davon. Wir fingen an, miteinander abzuhängen, und Tomas zeigte mir jede Menge Musik, die er über sein Fanzine und durch Kassettentausch und Plattensammeln gefunden hatte. Wir wurden sofort Freunde und sind es seitdem.“

Ein wandelndes Metal-Lexikon

Auf die Frage, was Lindberg für die Metal-Szene in Göteborg bedeutete, antwortet Mikael Stanne: „Mehr, als man erklären kann.“ Er versucht es dennoch: „Ich glaube, Tompa hat die Szene vor allem deshalb inspiriert, weil er eine zentrale Figur für alles war, was damals in Göteborg passierte. Er war sehr leidenschaftlich dabei und total vernarrt in die Sache. Er kannte jede Band und wusste über alles Bescheid, was in der Szene los war. Wenn man also etwas brauchte, Fragen hatte, etwas wissen wollte oder sich inspirieren lassen wollte, ging man einfach zu ihm. Und er war immer da. Ohne ihn gäbe es die Death Metal-Szene in Göteborg nicht, das ist einfach eine Tatsache.“

Abschließend erklärt Stanne: „Mit seiner Integrität nahm er diese Musik unglaublich ernst.“ Das habe ihn für sein eigenes Schaffen stark geprägt. „Als ich also anfing zu schreiben, wollte ich, dass es wichtig und ernst ist und ernste Themen oder Probleme oder was auch immer behandelt. Und das liegt daran, dass er mir gezeigt hat, was Musik sein kann und sollte.“ Für all das sei er ihm „ewig dankbar. Und ich vermisse ihn wahnsinnig.“

