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Die Videos der Woche vom 10.04. mit At The Gates, Eisbrecher u.v.m.

Eisbrecher, M'era Luna Festival 2025, Hildesheim
Eisbrecher, M'era Luna Festival 2025, Hildesheim
Foto: Birger Treimer. All rights reserved.
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Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Rob Zombie, Draconian, Evergrey sowie einigen weiteren.
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Hier geht’s zur Übersicht dieser Woche:

Artillery ‘Made In Hell’

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At The Gates ‘The Dissonant Void’

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Axty ‘End This’

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Blutgott – Debauchery ‘Death Of The Bloodking’

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Castle Rat ‘Siren’

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Corrosion Of Conformity ‘Asleep On The Killing Floor’

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Cyborg Zero ‘Skool’

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Draconian ‘Misanthrope River’

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Einherjer ‘Bloodborn’

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Eisbrecher ‘Zeitgeist’ (feat. Joachim Witt)

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Evergrey ‘The World Is On Fire’

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The Ghoulstars ‘Graverobbers From Outer Space’

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Green Carnation ‘Sanguis’

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Hardline ‘Shout’

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Khemmis ‘Invocation Of The Dreamer’

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Lord Of The LostThe Days Of Our Lives’

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The Narrator ‘Agnosia’

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Nunslaughter ‘Jesus Fucking Dies’

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Sandstorm ‘Close Combat’

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Yoth Iria ‘Blessed Be He Who Enters’

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Rob Zombie ‘The Black Scorpion’

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Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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