Die Videos der Woche vom 10.04. mit At The Gates, Eisbrecher u.v.m.

Hier geht’s zur Übersicht dieser Woche:

Artillery ‘Made In Hell’

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At The Gates ‘The Dissonant Void’

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Axty ‘End This’

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Blutgott – Debauchery ‘Death Of The Bloodking’

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Castle Rat ‘Siren’

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Corrosion Of Conformity ‘Asleep On The Killing Floor’

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Cyborg Zero ‘Skool’

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Draconian ‘Misanthrope River’

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Einherjer ‘Bloodborn’

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Eisbrecher ‘Zeitgeist’ (feat. Joachim Witt)

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Evergrey ‘The World Is On Fire’

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The Ghoulstars ‘Graverobbers From Outer Space’

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Green Carnation ‘Sanguis’

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Hardline ‘Shout’

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Khemmis ‘Invocation Of The Dreamer’

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Lord Of The Lost ‘The Days Of Our Lives’

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The Narrator ‘Agnosia’

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Nunslaughter ‘Jesus Fucking Dies’

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Sandstorm ‘Close Combat’

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Yoth Iria ‘Blessed Be He Who Enters’

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Rob Zombie ‘The Black Scorpion’

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