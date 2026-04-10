Die Videos der Woche vom 10.04. mit At The Gates, Eisbrecher u.v.m.

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Axty ‘End This’
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Corrosion Of Conformity ‘Asleep On The Killing Floor’
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Cyborg Zero ‘Skool’
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Einherjer ‘Bloodborn’
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The Ghoulstars ‘Graverobbers From Outer Space’
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Lord Of The Lost ‘The Days Of Our Lives’
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Nunslaughter ‘Jesus Fucking Dies’
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Sandstorm ‘Close Combat’
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