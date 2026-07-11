METAL HAMMER berichtet von euch von den größten, wichtigsten und besten Festivals des Sommers! Du möchtest nichts verpassen – hast wegen der vielen Open Airs aber gerade wenig Kohle? Dann haben wir jetzt das perfekte Angebot für dich!

Im METAL HAMMER Festival-Abo-Deal bekommst du nur in diesem Sommer sechs Hefte zum absoluten Hammer-Preis! Statt 59,40 Euro zahlst du nur 19,95 Euro und bekommst METAL HAMMER frei Haus in deinen Briefkasten. Neben Interviews, Reviews, Historys und Specials findest du darin den ganzen Sommer und darüber hinaus alle ausführlichen Festival-Reportagen mit exklusiven Fotos.

Sei mit uns dabei bei unter anderem Rock am Ring, Rockharz, Wacken Open Air, Party.San und Summer Breeze! Der Metal-Festival-Sommer in deinem Briefkasten – günstiger als in unserem Festival-Abo-Deal wird es nicht mehr.

Deine Vorteile im Festival-Abo-Deal:

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Das Angebot ist limitiert bis zum 30.09.2026

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