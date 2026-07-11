Als THE FALL OF IDEALS 2006 erschien, waren All That Remains längst kein unbeschriebenes Blatt mehr. Zwei Alben hatten sie hinter sich, beide noch näher am Death Metal, beide geprägt von der Suche nach einer eigenen Handschrift. Mit dem dritten Werk fiel diese Suche weg. Hier klang plötzlich alles wie aus einem Guss: melodisch, aggressiv, technisch, hymnisch. Ein Album, das nicht mit großen Gesten auftritt, sondern mit einer Selbstverständlichkeit, die zeigt, dass eine Band genau weiß, was sie kann.

Melodic Metalcore mit klarer Kante

THE FALL OF IDEALS markiert den Moment, in dem All That Remains ihren späteren Markenklang fanden. Die Gitarren arbeiten in harmonisierten Linien, die zwischen Melodic Death und klassischem Metal pendeln, die Riffs sind präzise und dicht, das Schlagzeug schnell und aggressiv, der Gesang von Phil Labonte wechselt zwischen tiefen Screams, harschen Shouts und melodischen Refrains. Die Lieder folgen einer klaren Dramaturgie: harte Strophen, große Chorusse, ein ständiges Wechselspiel zwischen Wucht und Melodie. Genau diese Mischung machte das Album zu einem Fixpunkt im Metalcore der Zweitausender.

Ein Schlagzeuger, der nur kurz blieb (und trotzdem alles veränderte)

Shannon Lucas war nur für dieses eine Album Teil der Band, aber seine Handschrift ist überall. Die Geschwindigkeit, die Präzision, die Doublebass‑Attacken – all das öffnete All That Remains Türen, die vorher nicht existierten. Labonte beschreibt die Zusammenarbeit als befreiend: ein Schlagzeuger, der jede Idee umsetzen konnte, ohne Grenzen, ohne Kompromisse. Dass Lucas kurz darauf zu The Black Dahlia Murder wechselte, war kein Bruch nach einem Streit, sondern eine für ihn logische Entscheidung. Aber es erklärt, warum die Suche nach einem Nachfolger schwierig wurde. Lucas war ein Ausnahmefall, und THE FALL OF IDEALS trägt seinen Abdruck wie ein Stempel.

Eine Session ohne Druck

Produzent Adam Dutkiewicz begleitete die Band schon seit ihren frühen Tagen, doch die Arbeit an THE FALL OF IDEALS war anders. Keine zerpflückten Song-Strukturen, keine großen Umbauten, keine langen Diskussionen. Die Band kam mit fertigen Ideen ins Studio, und Adam nickte. Die Zusammenarbeit war ernst, aber entspannt – ein Studioalltag, der nicht von Unsicherheit geprägt war, sondern von Klarheit. Die Band wusste, was sie wollte, und Adam wusste, wie man es festhält. Das Ergebnis ist ein Album, das trotz seiner Härte erstaunlich unangestrengt wirkt.

Manchmal entstehen Lieder aus Zufällen. ‘This Calling’ fiel der Band buchstäblich in den Schoß, als sie testen wollten, wie schnell Lucas Doublebass spielen konnte. Ein paar Handgriffe, ein paar Ideen – und plötzlich stand ein Song, der später zu einem der bekanntesten der Band werden sollte. ‘We Stand’ hingegen war fast ein Instrumental, bis Adam Dutkiewicz Labonte nach Hause schickte mit der klaren Ansage, dass dieser Track Worte brauche. Beide Stücke zeigen, wie organisch dieses Album entstand: nicht als Konzept, sondern als Momentaufnahme einer Band, die im richtigen Augenblick die richtigen Leute um sich hatte.

Optimismus als lyrischer Motor

Labonte schrieb die Texte in einer Phase, die er selbst im Gespräch mit dem Magazin Revolver als positiv beschrieb. Keine Agonie, kein Zynismus, sondern der Wunsch, etwas zu vermitteln: Selbstbehauptung, Durchhalten, Klarheit. Lieder wie ‘The Air That I Breathe’ oder ‘It Dwells In Me’ tragen diese Stimmung offen. Es geht um Herausforderungen, aber nicht um Verzweiflung. Um Widerstand, aber nicht um Dunkelheit. Selbst ein Stück wie ‘Six’, das thematisch im Herzbruch wurzelt, wirkt nicht resigniert, sondern fokussiert. Diese Mischung aus Härte und Auftrieb ist ein Kern des Albums – und einer der Gründe, warum es so viele Hörer erreicht hat.

Ein Album, das über sich hinauswuchs

THE FALL OF IDEALS bekam zusätzliche Aufmerksamkeit durch seine Präsenz in Pop-Kulturmomenten: ‘This Calling’ in ‘Saw III’, ‘Six’ als einer der schwierigsten Songs in ‘Guitar Hero II’. Die Anekdote, wie ein Fan Oli Herbert im Spiel besiegte und der Gitarrist daraufhin tagelang übte, bis er das Stück selbst mit den schwierigsten Spieleinstellungen schaffte, zeigt, wie sehr dieses Album auch außerhalb der Szene wirkte. Es war nicht nur ein Metalcore‑Release, sondern Teil der damaligen Jugendkultur.

Die Rezeption war breit und positiv. Kritiker lobten die Präzision, die Melodien, die Produktion, die Energie. Fans feierten die Soli, die Chorusse, die Härte. Heute gilt das Album als Klassiker, als Genre-definierend, als Werk, das die Brücke zwischen extremem Metal und melodischer Zugänglichkeit schlug. Viele Bands, die später kamen, bauten auf diesem Fundament. THE FALL OF IDEALS ist ein Werk, das eine Band in ihrer präzisesten Form zeigt, getragen von einem Drummer, der nur kurz blieb, einem Produzenten, der vertraut war, und einer Stimmung, die alles zusammenhielt.

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