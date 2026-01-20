Seitdem Jason Richardson im Juli 2025 seinen Ausstieg bei All That Remains verkündet hatte, war die Stelle des Lead-Gitarristen vakant – bis vor Kurzem. Nachdem er in der Vergangenheit bereits für einige Auftritte eingesprungen war, gehört Gitarrist Ken Susi mittlerweile zum Line-up der Metalcore-Formation. Immerhin stand Susi nach seinem Abgang bei As I Lay Dying im Herbst 2024 zur Verfügung.

Wie alles begann

Im Gespräch mit RichardMetalFan erzählt Ken Susi, wie es zu seinem offiziellen Einsteig bei All That Remains gekommen ist. Susi zufolge hat ihn Mike Martin (Rhythmusgitarrist) letztes Jahr gefragt, ob er ihn bei einigen Shows an der Gitarre vertreten könne, da er Vater wird. „Und dann sagte er mir, dass er vermutet, dass zwischen Jason und der Band etwas nicht stimmt.“ Da Ken Susi als Aushilfe zusagte und sich ohnehin mit den Songs vertraut machen musste, sei der permanente Einstieg der nächste logische Schritt gewesen.

Hinzu kommt, dass Susi und All That Remains eine gemeinsame Vergangenheit haben. Wie der Gitarrist in seinem kürzlichen Statement schrieb, kennt er Mike Martin und die beiden Band-Gründer Phil Labonte und den 2018 verstorbenen Oli Herbert bereits seit den Neunzigern. „Nach Jahrzehnten der Freundschaft, gemeinsamer Geschichte und gegenseitiger Unterstützung bedeutet es mir die Welt, mit dieser Band auf die Bühne zu gehen und zu einem Projekt beizutragen, an das ich aufrichtig glaube“, fügte er im Post hinzu.

Produktivität und Begeisterung

Im Interview erklärt Ken Susi weiterhin, dass er in den letzten Monaten viel Musik zu Papier gebracht hat. „Es war einfach einer dieser Momente, in denen ich produktiv bin – die Musik sprudelt nur so aus mir heraus. Es gab viele familiäre Probleme. Ich habe gerade einen Sohn bekommen, mein Vater wurde krank, ich hatte all diese emotionalen Dinge und wusste nicht, wohin damit. Und plötzlich sprudelte die Musik nur so aus mir heraus.“ Die Ideen habe er sogleich seinen neuen Kollegen vorgestellt, die sich „aufgeschlossen“ und „begeistert“ zeigten.

Schließlich kontaktierte Frontmann Phil Labonte Susi, um ihn dauerhaft zu engagieren. Seit der Verkündung fühlt er sich so energiegeladen wie noch nie. „Das All That Remains-Team und ihre Fans haben mich so schnell und so selbstverständlich aufgenommen“, fügt der Gitarrist hinzu. Zunächst habe er mit Ablehnung und Hass gerechnet. Bisher seien jedoch alle sehr nett gewesen, sodass er der Zusammenarbeit voller Euphorie entgegenblickt.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.