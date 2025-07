Gitarrist Jason Richardson ist 2019 festes Mitglied von All That Remains geworden, nachdem er zuvor bereits live ausgeholfen hatte. Damals trat er die Nachfolge von Oli Herbert an, der im Oktober 2018 im Alter von nur 44 Jahren auf tragische Weise ums Leben gekommen ist. Sänger Phil Labonte erklärte im Februar 2019, Richardson habe „alles auf den Kopf gestellt und uns wirklich den Arsch gerettet. Er hat es für uns leichter gemacht, zu trauern.“ Nun muss also wieder ein neuer Lead-Gitarrist her.

Zukunftsorientiert

Via Social Media gab Jason Richardson seinen Ausstieg bei All That Remains bekannt. Er und die Band „haben beschlossen, uns einvernehmlich zu trennen. Ich bin unglaublich stolz auf das Album, das wir zusammen gemacht haben, und dankbar für die Beziehungen, die ich während meiner Zeit mit der Band aufgebaut habe. Angesichts der aktuellen Entwicklungen in meiner Karriere und der neuen Möglichkeiten, die sich mir bieten, muss ich Prioritäten setzen, was für meine langfristige Zukunft am sinnvollsten ist.“

Seinen Fans verspricht er zeitnahe Updates bezüglich dieser Möglichkeiten. Unterdessen wünscht er „dem Rest der Band von Herzen alles Gute für alles, was sie anstreben. Ich freue mich auf mein nächstes Kapitel! Ich habe hinter den Kulissen an vielen verschiedenen Dingen gearbeitet und bin sehr optimistisch.“

All That Remains äußern sich auf ihren eigenen Kanälen ähnlich freundschaftlich und zeigen sich „dankbar für die gemeinsame Zeit, Musik und Erinnerungen. Wir wünschen ihm für die Zukunft nur Erfolg und Glück. Wir sind sehr gespannt, was er für die Musikwelt auf Lager hat und sind absolut sicher, dass es uns alle umhauen wird.“ Dann wird das aktuelle Album ANTIFRAGILE beworben, das Anfang dieses Jahres erschien. Anschließend werden die Fans noch dazu aufgerufen, Jason Richardson bei seinen zukünftigen Vorhaben zu unterstützen. Einen Nachfolger hat die Band bislang noch nicht verkündet.

