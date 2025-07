Derzeit macht eine unbestätigte Meldung über Metallica und Las Vegas die Runde. Laut dem Stadtportal Vital Vegas sollen die „Four Horsemen“ „bereit sein, die Tinte unter einen Vertrag für eine Residenz in The Sphere zu setzen“. Des Weiteren spekuliert die selbsternannte „Nachrichten- und Meinungsquelle für alles über Las Vegas“, dass die Thrash-Titanen „The Sphere im Herbst 2026 bespielen könnten“, nachdem James Hetfield und Co. ihre „M72 World Tour“ in Europa zu Ende gebracht haben. Jedoch „wurden noch keine Details bestätigt oder verkündet“.

Bereits im April wurde Metallica-Lead-Gitarrist Kirk Hammett in einem Interview mit The Hollywood Reporter darauf angesprochen, ob sein Quartett es sich vorstellen könne, dort aufzutreten. Seine eindeutige Antwort lautete: „Oh, verdammt, ja! Das ist ein großartiges Beispiel dafür, wie sich die Spielstätten verändern. Hier wird moderne Technologie komplett ausgereizt, um die Produktions- und Entertainment-Niveaus zu steigern. Es ist mit Künstlicher Intelligenz verbunden, was es zu einer verrückten Erfahrung macht.“ Ihre Tore geöffnet hat The Sphere im September 2023. Hinein passen 17.600 Gäste. Für Metallica sollte es kein Problem darstellen, die Halle für mehrere Gastspiele hintereinander zu füllen.

In der kolossalen Location können unterschiedlichste Veranstaltungen wie Liveshows und Filme stattfinden. Der Bildschirm ist state of the art, rundum an der kugeligen Hülle verbaut und hat eine 16K-Auflösung. Darüber hinaus ist eine kraftvolle Sound-Anlage installiert. Des Weiteren gastierten schon eine Reihe hochkarätiger Rock-Gruppen in The Sphere, darunter U2, Phish, Dead & Company sowie The Eagles. U2 spielten dort von September 2023 bis März 2024 ganze 40 komplett ausverkaufte Konzerte und lockten damit mehr als 700.000 Besucher an. Zur Aufführung brachten Bono, The Edge, Adam Clayton und Larry Mullen Jr. ihre legendäres Album ACHTUNG BABY in voller Länge sowie einige ihrer größten Hits.

