Die „M72“-Tour von Metallica kam am Freitag 20.6. und Sonntag 22.6.2025 endlich in der Heimatregion der Band an – in der San Francisco Bay Area. Metallica-Tour-Koordinator Jon-Michael Marino gewährte lokalen TV-Sendern einen Blick hinter die Kulissen des Konzerts.

Die beiden Metallica-Videoreportagen aus dem Levi’s Stadium in Santa Clara, Kalifornien seht ihr unten.

Metallica-Konzert in Zahlen

350 Crew-Mitglieder von Metallica waren im Levi’s Stadium für insgesamt acht Tage beschäftigt; sechs Tage allein für den Aufbau. Ganze 87 Sattelzüge transportierten Hunderte Tonnen Equipment. Ein paar weitere beeindruckende Zahlen aus der Metallica-Konzertproduktion:

die runde Bühne besteht aus acht Türmen mit insgesamt 588 Lautsprechern, mehreren Kilometern Glasfaserkabel, 192 Audio-Eingängen und 72 Kameras im gesamten Stadion

vier Drumkits befinden sich auf der Bühne, zwei Ersatz-Sets im Truck

64 Gitarren und Bässe werden auf der Tournee mitgenommen – 36 davon müssen für die Show einsatzbereit sein

etwa 6.000 Plektren und 25 Drumsticks werden pro Konzert verwendet oder an Fans verteilt

Mehr als 55.000 Fans besuchten das Metallica-Konzert am Freitag – die Ticketpreise reichten dabei von 70 bis 1.800 US-Dollar.

Videoreport: Metallica zu Hause in San Francisco

Metallica laden 2026 noch einmal zu ihrer „M72 World Tour“ in Deutschland. Fans in zwei deutschen Städten sowie einer Stadt in der Schweiz dürfen sich freuen.

