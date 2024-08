40 Jahre METAL HAMMER: Die Metallica-Titel 2000-2024

… Und Gerechtigkeit für alle

Schon in den Achtzigern und Neunzigern waren Metallica zusammen mit AC/DC und Iron Maiden einer der absoluten Vorreiter, was Abbildungen auf der Titelseite betrifft. Und der Erfolg ist danach keineswegs abgebrochen – im Gegenteil, sie ritten den Erfolgs-Blitz auch danach noch souverän weiter. In 24 Jahren landeten sie stolze 13-mal auf der ersten Seite des METAL HAMMER. Und das sind nur die Titel, auf denen sie allein sind. Geteilte Auftritte, wie etwa, wenn James Hetfield mal bei einem Jahresrockblick zwischen anderen Gitarrengöttern dem Leser entgegenlunzt, zählen hier nicht mit. Außer bei der Big-Four-Story. Die muss natürlich zählen.

Und auch innerhalb der Band gibt es klare Präferenzen, was den Titelhelden angeht. Lars bekommt zwar einen Soloauftritt bei den Big-Four, aber ansonsten erscheinen ausschließlich James, die ganze Band, oder bei zwei History-Geschichten Cliff Burton auf den Abbildungen. Dem tragisch verstorbenen Bassisten wurde sogar eine ganze Geschichte gewidmet. Doch der eigentliche Star ist aber natürlich der blutige Hammer des Debüts KILL ’EM ALL. Der landete nämlich an prominenter Stelle auf dem Titel der 1983-Story.

History-Storys waren ohnehin der große Renner, was Metallica in den letzten 2024 Jahren angeht. Davon gab es acht. Und davon waren allein zwei dem Band-Meilenstein MASTER OF PUPPETS gewidmet. Kein Wunder also, dass die Platte erst kürzlich bei unserer Liste der 500 besten Metal-Alben aller Zeiten auf den ersten Platz gewählt wurde. Aber auch das schwarze Album, beziehungsweise METALLICA, hat einen eigenen Titel bekommen. Es gibt eben Gerechtigkeit für alle.

