40 Jahre METAL HAMMER: Die Metallica-Titel 1984-2000

Ein kürzlich veröffentlichtes Video zeigt einen indischen Ministerpräsidenten bei seiner Performance des Iron Maiden-Hits ‘Wasted Years’.

Der einflussreiche Sound von Iron Maiden dringt offensichtlich auch in politische Ämter hervor, wie Conrad Sangma, der zwölfte Ministerpräsident von Meghalaya, einem Bundesstaat im Nordosten Indiens, beweist. Am 27. Dezember teilte der Politiker via Instagram einen Clip, in dem er auf der Bühne eines Cafés zu sehen ist, während er den Maiden-Dauerbrenner ‘Wasted Years’ zum Besten gibt. „Eine weitere rockige Nacht. Diesmal mit Iron Maiden“, heißt es in der Beitragsbeschreibung. Doch damit handelt es sich nicht um seine erste Performance. In mehr oder weniger regelmäßigen Abständen lässt Conrad Sangma an seinen persönlichen Interpretationen beliebter Hard 'n' Heavy-Klassiker teilhaben. Bereits im…