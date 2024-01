40 Jahre METAL HAMMER: Die besten Titelbilder der 80er

Seit über 50 Jahren stehen sie im Dienste des Metal – jetzt stehen sie bei Radio Bob! im Studio: Deutschlands größtes Rockradio präsentiert: Die Judas Priest Rockshow mit Rob Halford!

Ab dem 22. Januar hat Judas Priest Frontmann Rob Halford seine eigene Rock-Show bei Radio Bob! Die Hörer von Deutschlands Rockradio dürfen sich auf spannende Rock-Storys, krasse Band-Geschichten und dazu hammerharte und von Rob persönlich ausgewählte Rock-Bretter freuen. "Double metal horns raised in salute: I'm delighted to welcome the German Judas Priest fans and all Metal Heads to my very own radio show on RADIO BOB!", freut sich Metal God Rob Halford. Los geht’s in der ersten Sendung mit allem zum neuen Judas Priest-Album INVINCIBLE SHIELD und zur im Frühling startenden Deutschlandtournee. Immer montags ab 19 Uhr bringt Rob Halford…