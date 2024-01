Jetzt vorbestellen!

Judas Priest: Exklusive 7″ nur in METAL HAMMER 03/2024

Judas Priest melden sich mit dem neuen Album INVINCIBLE SHIELD mächtig wie eh und je zurück. Dem zu Ehren startet METAL HAMMER mit einer unvergleichlich schwermetallischen Heftbeilage ins 40. Magazin-Jubiläum: Nur zusammen mit Ausgabe 03/2024 gibt es eine weltexklusive 7“-Vinyl-Single der Hohepriester des Heavy Metal. Neben der brandneuen Single ‘Crown Of Horns’ (physisch hier noch vor Album-Release!) auf der A-Seite, scheppert es auf der B-Seite mit einer Live-Aufnahme von ‘Painkiller’ live in Wacken 2015. Ein einzigartiges Sammlerstück!

METAL HAMMER 03/2024 mit exklusiver Judas Priest-7“ erscheint am 16.2. – sichert euch euer Exemplar schon jetzt und bestellt das Heft inklusive Single nach Hause (portofrei innerhalb Deutschlands). Nur solange der Vorrat reicht.

Side A: CROWN OF HORNS. Previously unreleased track from Judas Priest’s new album INVINCIBLE SHIELD

Side B: PAINKILLER. Taken from BATTLE CRY, recorded live at Wacken in 2015

Im Lieferumfang enthalten: METAL HAMMER-Ausgabe 03/2024 + exklusive Judas Priest 7“-Vinyl-Single.

Versand ab 16.02.2024 Kostenloser Versand innerhalb Deutschlands Versand innerhalb EU + Schweiz + Welt: zzgl. 5,90 EUR

