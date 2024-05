Def Leppard: Joe Elliott hat ein Problem mit dem Begriff Heavy Metal

Wenn es um die New Wave Of British Heavy Metal geht, fällt eigentlich fast immer der Name Def Leppard. Die Band spielte auf ihren ersten zwei Alben immerhin harten Rock – bevor sie sich mit HYSTERIA und PYROMANIA in eine etwas kommerziellere Richtung bewegte. Für Frontmann Joe Elliott ist das Metal-Label ohnehin ein „dämlicher Begriff“, wie er in einem Interview im The Rockoneurs-Podcast gestand.

Def Leppard sind keine Metal-Band

„Ich habe ein Problem mit dem Begriff Heavy Metal“, sagt er. „Weil jeder, der sich nicht mit Rock-Musik beschäftigt, denkt, dass es etwas Schlechtes ist, in einer Heavy Metal-Band zu spielen.“ Elliott führt weiter aus, dass der Begriff Heavy Metal eine gewisse Anspruchslosigkeit mit sich bringt. „Man hat den Eindruck, dass jeder ein Idiot ist“, bemerkt er. Außerdem sei der Begriff völlig abgenutzt und werde andauernd Bands zugeschrieben, die mit ihm eigentlich nichts zu tun hätten.

„UFO und Thin Lizzy waren nicht Heavy Metal“, philosophiert der Sänger. „Aber waren es Motörhead? Sie hatten jede Menge Blues-Einflüsse. Queen waren nie eine Heavy Metal-Band, aber sie haben einige Metal-Songs – dank Brian May. Und ich glaube, bei uns war das so ziemlich dasselbe.“

Für Elliott sind Def Leppard schon immer eine Heavy Rock-Band gewesen, die die Fähigkeit besitzt, entweder härter oder poppiger zu klingen. „Wenn wir eine Heavy Metal-Band sind, sind es auch die Rolling Stones“, sagt er. „Sie haben auch zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug und einen Sänger. Es ist einfach ein dämlicher Begriff.“

