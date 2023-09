Phil Campbell: Geliebte Riffs

METAL HAMMER: In letzter Zeit spielt ihr viele Shows mit ausschließlich aus Motörhead-Songs bestehen Setlists. Fühlt es sich nicht komisch für dich an, diese Lieder mit einem anderen Sänger als Lemmy zu spielen?

Phil Campbell: Es ist schon etwas merkwürdig. Wir machen diese Shows nur, weil einige der Promoter stellenweise darum bitten. Es ist nichts, was zur Gewohnheit werden sollte. Ich würde lieber unsere eigenen Sets mit unseren eigenen Songs spielen. Aber Joel macht einen guten Job. Er versucht nicht, wie Lemmy zu klingen oder Lemmy zu imitieren. Er singt die Songs auf seine eigene Art. Mehr kann man nicht verlangen.

MH: Werden eure eigenen Songs genauso gut aufgenommen wie die Motörhead-Klassiker?

PC: Ja, es scheint schon eine Menge Fan-Favoriten zu geben, bei denen die Leute die Texte mitsingen! Außerdem wird immer etwas Motörhead drin sein, weil ich die Riffs schreibe. Ich kann ja nicht einfach meinen Stil ändern – der wurde mir so in die Wiege gelegt! Das sind die Riffs, die ich liebe! Dennoch merkt man, dass wir zu fünft in der Band sind, und meine Jungs haben viele gute Ideen. Dieses Album ist vermutlich noch ein bisschen weiter vom klassischen Motörhead-Sound entfernt. Und das ist gut so.

MH: Du bist mittlerweile schon über 40 Jahre im Rock’n’Roll-Business. Gibt es Veränderungen, die dich richtig stören?

PC: Das Erste, was mir einfällt, ist, dass die Leute die Shows filmen und mehr an den Kameras interessiert sind als daran, den Moment zu erleben. Das macht mich wirklich wütend. Zu meiner Zeit habe ich mir alle meine Lieblings-Bands angesehen, mit einem Getränk in der Hand und dem Blick auf die Bühne. Ich habe all die Eindrücke und Geräusche in mich aufgesogen. Heute fuchteln sie mit ihren beschissenen Handys rum.

