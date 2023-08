Die METAL HAMMER-Septemberausgabe 2023: Wacken Open Air, Alice Cooper, U.D.O. u.a.

Wie gewöhnlich ist Wacken Open Air kurz nach Vorverkaufsstart schon wieder "sold out" — trotz der schlammigen diesjährigen Ausgabe.

Es ist alles wie immer: Nur viereinhalb Stunden nach dem offiziellen Vorverkaufsstart für 2024 ist das Wacken Open Air bereits wieder ausverkauft. Der Kartenvorverkauf begann am gestrigen Sonntag, den 6. August um 20 Uhr -- um 0.30 Uhr hieß es dann schon "sold out". Nächstes Jahr geht die nunmehr 33. Auflage des Festivals vom 31. Juli bis 3. August über die Bühne. Wacken-Veranstalter Holger Hübner kommentiert: "Für das Vertrauen unserer Fans sind wir mehr als dankbar und demütig. Die Metalheads wissen, dass wir immer alles geben werden, um ihnen ein grandioses Festival zu bieten, dieses Mal unter dem Motto ‚Witches…