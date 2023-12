Häufig wurde W.A.S.P.-Frontmann Blackie Lawless vorgeworfen, er würde bei aktuellen Live-Auftritten Backing-Vocals nutzen, doch der Musiker lehnt diese ab.

In einem Interview mit The Metal Voice bezog W.A.S.P.-Frontmann Blackie Lawless Stellung bezüglich der Vorwürfe, er würde bei Live-Auftritten auf Backing-Vocals zurückgreifen. Tatsächlich habe der Sänger eine sehr deutliche Haltung gegenüber besagten Hilfsmitteln, wie er deutlich machte. Keine Musik vom Band „Bis vor etwa fünf Jahren haben wir alles selbst gemacht – es war buchstäblich eine vierköpfige Band; was man hörte, war, was man bekam. Und bei der Jubiläumstournee für THE CRIMSON IDOL (1992 – Anm.d.A.) hatte ich eine Idee“, sagte Blackie. „Dann haben wir die komplette Orchestrierung auf die Bühne gebracht. Ich stand bei einer Probe in der Mitte…