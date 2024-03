Accept, Saltatio Mortis u.v.a. am METAL HAMMER Paradise 2024

Die Genre-Mitbegründer Accept gelten als Wegbereiter des Heavy Metal in Deutschland und bringen neben ihren Kult-Smashern auch Songs von ihrem neuen Album mit. Saltatio Mortis feiern ein Jubiläum: Vor genau zehn Jahren waren sie zum ersten Mal beim METAL HAMMER Paradise zu Gast – und versprechen bei ihrem diesjährigen Gastspiel gewohnt energiegeladenes Bühnen- Entertainment.

Eine exklusive 7″-Single von Accept ist weltweit nur zusammen mit METAL HAMMER 05/2024 zu bekommen. -> JETZT BESTELLEN <-

Empfehlung der Redaktion Jetzt vorbestellen! Accept: Zwei neue Songs auf exklusiver Vinyl-Single Heavy Metal Jetzt die Accept-7" sichern: Diese weltexklusive Single gibt es nur zusammen mit METAL HAMMER-Ausgabe 05/2024. Für Siede-Stimmung auf der Gute-Laune-Skala sorgt auch die Power-Metal- Formation Gloryhammer. Dark Tranquillity, Genre-Pioniere aus Göteborg, schlagen mit hartem Melodic Death Metal um sich, umhüllen ihr Publikum jedoch zugleich mit filigraneren Kompositionen. Grave Digger sind nicht zuletzt dank ihrer mittelalterlichen Konzeptalben Szene- Ikonen und haben – zumindest songthematisch – Kreuzritter im Gepäck. Progressiv-gotische Klänge und dramatisch-mystische Texte machen den Ostsee-Strand zur dunklen Wirkstätte von Moonspell. Auch Grand Magus wissen ihr Publikum mit einem dröhnenden Tanz durch fantastische Welten nordischer Göttersagen zu geleiten.

Anvil, Väter des Speed Metal, bringen ihre zackigen Riffs in rasender Geschwingkeit an den Strand. Die All-Female-Formation Burning Witches begeistert mit eingängigen Hymnen und komplexem Storytelling. Dust Bolt laden zu einem Achtziger-Thrash-Sound im modernen Gewand ins Moshpit ein. Enforcer scheinen alle Metal-Subgenres bespielen zu können und sind von den Festivalbühnen der Welt nicht wegzudenken – 20 Jahre Bandgeschichte verdichten sich beim METAL HAMMER Paradise zu einem Mix aus Melodie und Härte, aus Heavy und Speed. Evergrey sind so düster wie der November an der Ostsee – und verleihen mit Progressive-Sounds dem Pubikum doch neue Lebensenergie.

Empfehlung der Redaktion METAL HAMMER präsentiert METAL HAMMER PARADISE 2024: Alle Infos zum Festival Heavy Metal Das METAL HAMMER Paradise findet auch 2024 wieder am Weissenhäuser Strand statt. Alle Infos zum Indoor-Festival hier. Die ersten Bands wurden bekanntgegeben. Death Metal der schwedischen Schule, aber aus Thüringen – dafür stehen Deserted Fear. Wolfheart spielten sich bei der vergangenen Festival-Ausgabe in die Herzen der Fans und beehren den Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand erneut mit feinstem Melodic Death Metal. Passend zum Bandnamen setzen die Songs von Space Chaser auf zukunfts- und weltallfokussierte Themen. Hiraes, das Quintett um Frontfrau Britta Görtz, entpuppte sich 2023 als Garant für beste Headbang-Hymnen und verspricht, dem Publikum auch 2024 einzuheizen.

Die Festivalbesucherinnen und -besucher dürfen sich noch auf weitere Bands und die beliebten Rahmenprogrammpunkte freuen, die in den kommenden Monaten veröffentlicht werden.

Tickets inklusive Übernachtung waren erneut in Rekordzeit ausverkauft. Auf www.metal-hammer-paradise.de gibt es noch wenige Tickets ohne Übernachtung.

—

