System Of A Down: Serj Tankian über den Status quo der Band

Serj Tankian mit System Of A Down 2022 in San Diego

In einem Interview mit Q sprach der System Of A Down-Frontmann Serj Tankian anlässlich der Veröffentlichung seiner Biografie ‘Down With The System’ jüngst über seine Beziehung zu seinen Band-Mitgliedern, speziell zu Songwriter und Gitarrist Daron Malakian gefragt. Seine Antwort: Es ist kompliziert.

So steht es um System Of A Down

Empfehlung der Redaktion System Of A Down: Shavo Odadjian nur Notlösung am Bass Alternative Metal Shavo Odadjian war ursprünglich Gitarrist. Dass er schließlich bei System Of A Down zum Bass griff, sollte zunächst nur eine Übergangslösung sein. „Die Veränderung der Dynamik hängt mit der Entwicklung der Band zusammen, ihrem Erfolg und allem, was zwischen dem Tag, an dem wir uns trafen, und heute passiert ist. Das entspricht ungefähr 25, 30 Jahren. In dieser Zeit hat sich viel verändert. Auch unsere Beziehung zueinander“, so Tankian. „Daron hat sein Leben lang seine Musik unglaublich ernst genommen und er ist ihr gegenüber äußerst beschützerisch […]. Alle diese Dinge gehören irgendwie zusammen. Ich denke, es sind diese Dinge, die einige kreative Differenzen zwischen uns geschaffen haben. Aber sie haben ebenso unseren Fortschritt befeuert.

Als Daron und ich anfingen zusammenzuarbeiten, habe ich wirklich viel Instrumentalmusik geschrieben; ich war der Sänger. Und er hat keine Texte geschrieben […]. Als er Songwriter wurde, fing er an, mehr Texte zu schreiben, und wir waren damit einverstanden. Wenn er Texte schrieb, versuchte ich, ihn zu ermutigen, mehr zu schreiben, weil ich an künstlerische Weiterentwicklung glaube. Ich denke nicht, dass die Dinge um der Musik willen immer gleich bleiben. Dieser Fortschritt ist im Leben eines jeden Künstlers notwendig. Das ist sehr ermutigend. Ich wünschte nur, dass ich andere das ähnlich sehen würden. Das war also nicht der Fall und es war enttäuschend. So taten sich im Laufe der Zeit kreative Unterschiede auf.“

—

